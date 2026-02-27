Vilzing: Test- statt Punktspiel – Hier wird am Wochenende geprobt

Das Thermometer klettert endlich nach oben, und im Verbandsbereich steht der erste Regelspieltag nach der Winterpause an. Noch nichts geht allerdings auf den Plätzen des TB 03 Roding und des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Deshalb haben die beiden Landesligisten ein letztes Testspiel vereinbart. Die Austragung des Regionalliga-Heimspiels der DJK Vilzing gegen Wacker Burghausen am Samstag stand auf der Kippe, nun steht fest: Die Partie ist abgesagt! Die DJK hatte für den Fall der Fälle schon mal vorgesorgt. So bestreitet die Kirschbaum-Elf am heutigen Freitagabend nochmal ein Testspiel. Und zwar auf dem heimischen Kunstrasen gegen den TSV Kareth-Lappersdorf. Noch etwas länger Zeit zum Vorbereiten haben die Oberpfälzer Bezirksligisten. Sie testen an diesem Wochenende weiter fleißig. Von Freitag ab 16.15 Uhr bis Sonntagabend um kurz vor 21 Uhr rollt der Ball. Alle überregionalen Testspiele im großen Überblick.
Am Freitag spielen:
16.15 Uhr: SpVgg SV Weiden II – 1. FC Schwarzenfeld
19 Uhr: DJK Vilzing – TSV Kareth-Lappersdorf, SF Ursulapoppenricht – SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (in Raigering), SV Wenzenbach – SpVgg Mitterdorf, TSV Greding – SV Töging
19.30 Uhr: TSV Kareth-Lappersdorf U19 – FC Amberg
13 Uhr: SpVgg Schirmitz – SV Raigering U19
13.30 Uhr: SV Raigering – SV Hahnbach
14 Uhr: SV Erlbach – SV Fortuna Regensburg (in Marktl), SC Regensburg – FC Weiden-Ost
14.15 Uhr: TSV Kareth-Lappersdorf – TSV Langquaid
15 Uhr: FC Thalmassing – TSV Oberisling (in Oberhinkofen), BSC Regensburg – ATSV Kelheim
16.30 Uhr: SV Schwandorf-Ettmannsdorf – VfB Bach (in Bad Abbach)
17 Uhr: FC Wernberg – TB 03 Roding (in Weiden)
17.15 Uhr: TV Parsberg – SG Walhalla Regensburg (in Oberhinkofen)
18.30 Uhr: FC Furth im Wald – FC Untertraubenbach
Abgesagt: SpVgg Bayreuth II – FC Amberg, SV Lengfeld – SpVgg Ramspau
Am Sonntag spielen:
14 Uhr: SV Wenzenbach – TSV Kareth-Lappersdorf U19, SV Inter Bergsteig Amberg – SpVgg Wilmmering-Waffenbrunn
15 Uhr: SG Oberndorf/Matting – SV Töging (in Matting)
15.15 Uhr: SG Schloßberg – SG Chambtal
16.30 Uhr: TSV Abensberg – DJK Arnschwang (in Bad Abbach)
17 Uhr: SG Zandt/Vilzing II – FC Raindorf
19 Uhr: TSV Tännesberg – SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (in Weiden), TB/ASV Regenstauf – FSV Steinsberg (in Wenzenbach)
Die Testspiele im Kreisbereich sind über den Reiter „Spiele“ mit Auswahl des entsprechenden Tages zu finden.