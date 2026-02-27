Vilzing: Test- statt Punktspiel – Hier wird am Wochenende geprobt

Anton Henning (links) und der TSV Kareth-Lappersdorf testen voraussichtlich zwei Mal binnen 24 Stunden. – Foto: Dennis Süßelbeck

Das Thermometer klettert endlich nach oben, und im Verbandsbereich steht der erste Regelspieltag nach der Winterpause an. Noch nichts geht allerdings auf den Plätzen des TB 03 Roding und des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Deshalb haben die beiden Landesligisten ein letztes Testspiel vereinbart. Die Austragung des Regionalliga-Heimspiels der DJK Vilzing gegen Wacker Burghausen am Samstag stand auf der Kippe, nun steht fest: Die Partie ist abgesagt! Die DJK hatte für den Fall der Fälle schon mal vorgesorgt. So bestreitet die Kirschbaum-Elf am heutigen Freitagabend nochmal ein Testspiel. Und zwar auf dem heimischen Kunstrasen gegen den TSV Kareth-Lappersdorf. Noch etwas länger Zeit zum Vorbereiten haben die Oberpfälzer Bezirksligisten. Sie testen an diesem Wochenende weiter fleißig. Von Freitag ab 16.15 Uhr bis Sonntagabend um kurz vor 21 Uhr rollt der Ball. Alle überregionalen Testspiele im großen Überblick.