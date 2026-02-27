 2026-02-20T12:29:42.904Z

Testspiel

Vilzing: Test- statt Punktspiel – Hier wird am Wochenende geprobt

Die anstehenden Testspiele mit Beteiligung der Oberpfälzer Verbands- und Bezirksligisten im Überblick

von Florian Würthele · Heute, 09:30 Uhr
Anton Henning (links) und der TSV Kareth-Lappersdorf testen voraussichtlich zwei Mal binnen 24 Stunden.
Anton Henning (links) und der TSV Kareth-Lappersdorf testen voraussichtlich zwei Mal binnen 24 Stunden. – Foto: Dennis Süßelbeck

Das Thermometer klettert endlich nach oben, und im Verbandsbereich steht der erste Regelspieltag nach der Winterpause an. Noch nichts geht allerdings auf den Plätzen des TB 03 Roding und des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Deshalb haben die beiden Landesligisten ein letztes Testspiel vereinbart. Die Austragung des Regionalliga-Heimspiels der DJK Vilzing gegen Wacker Burghausen am Samstag stand auf der Kippe, nun steht fest: Die Partie ist abgesagt! Die DJK hatte für den Fall der Fälle schon mal vorgesorgt. So bestreitet die Kirschbaum-Elf am heutigen Freitagabend nochmal ein Testspiel. Und zwar auf dem heimischen Kunstrasen gegen den TSV Kareth-Lappersdorf. Noch etwas länger Zeit zum Vorbereiten haben die Oberpfälzer Bezirksligisten. Sie testen an diesem Wochenende weiter fleißig. Von Freitag ab 16.15 Uhr bis Sonntagabend um kurz vor 21 Uhr rollt der Ball. Alle überregionalen Testspiele im großen Überblick.

Am Freitag spielen:

16.15 Uhr: SpVgg SV Weiden II – 1. FC Schwarzenfeld

19 Uhr: DJK Vilzing – TSV Kareth-Lappersdorf, SF Ursulapoppenricht – SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (in Raigering), SV Wenzenbach – SpVgg Mitterdorf, TSV Greding – SV Töging

19.30 Uhr: TSV Kareth-Lappersdorf U19 – FC Amberg



Am Samstag spielen:

12 Uhr: SpVgg Hainsacker – SV Harting (in Lappersdorf)

13 Uhr: SpVgg Schirmitz – SV Raigering U19

13.30 Uhr: SV Raigering – SV Hahnbach

14 Uhr: SV Erlbach – SV Fortuna Regensburg (in Marktl), SC Regensburg – FC Weiden-Ost

14.15 Uhr: TSV Kareth-Lappersdorf – TSV Langquaid

15 Uhr: FC Thalmassing – TSV Oberisling (in Oberhinkofen), BSC Regensburg – ATSV Kelheim

16.30 Uhr: SV Schwandorf-Ettmannsdorf – VfB Bach (in Bad Abbach)

17 Uhr: FC Wernberg – TB 03 Roding (in Weiden)

17.15 Uhr: TV Parsberg – SG Walhalla Regensburg (in Oberhinkofen)

18.30 Uhr: FC Furth im Wald – FC Untertraubenbach

Abgesagt: SpVgg Bayreuth II – FC Amberg, SV Lengfeld – SpVgg Ramspau



Am Sonntag spielen:

14 Uhr: SV Wenzenbach – TSV Kareth-Lappersdorf U19, SV Inter Bergsteig Amberg – SpVgg Wilmmering-Waffenbrunn

15 Uhr: SG Oberndorf/Matting – SV Töging (in Matting)

15.15 Uhr: SG Schloßberg – SG Chambtal

16.30 Uhr: TSV Abensberg – DJK Arnschwang (in Bad Abbach)

17 Uhr: SG Zandt/Vilzing II – FC Raindorf

19 Uhr: TSV Tännesberg – SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (in Weiden), TB/ASV Regenstauf – FSV Steinsberg (in Wenzenbach)



Die Testspiele im Kreisbereich sind über den Reiter „Spiele“ mit Auswahl des entsprechenden Tages zu finden.