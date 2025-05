Vilzing: »Stimmung gelöst« - Was passiert mit Eibl?

Wer hätte das in der Winterpause gedacht? Letztlich hochsouverän drei Spieltage vor Schluss hat sich die DJK Vilzing den direkten Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern gesichert. Happy End also für den scheidenden Cheftrainer Beppo Eibl, der bekanntlich nach der Saison den Huthgarten verlässt. Jetzt wo das Saisonziel erreicht ist, rücken andere Themen in den Vordergrund - so zum Beispiel auch die Frage nach der Zukunft von Eibl. "Mir war oder ist ganz wichtig, das Ganze in Vilzing sauber abzuschließen. Der Klassenerhalt ist erreicht, jetzt möchten wir auch die letzten drei Spiele noch erfolgreich gestalten. In den kommenden ein bis zwei Wochen werde ich mich auch dazu äußern, wie es mit mir persönlich weitergeht. So viel kann ich schon verraten: Eine Pause werde ich nicht einlegen", schmunzelt der 38-jährige Realschullehrer.