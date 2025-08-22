Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vilzings Keeper Fabian Eutinger wird sicher auch in der Rosenau das ein oder andere Mal im Blickpunkt stehen. – Foto: Michael Buchholz
Vilzing stellt sich auf »intensiven Fight« beim punktlosen FCA II ein
Samstag - 5. Spieltag: Huthgarten-Kicker reisen zum zweiten Auswärtsspiel in Folge nach Augsburg
Nach der knappen 1:2-Niederlage vergangene Woche beim SV Wacker Burghausen muss die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern erneut reisen. Am 5. Spieltag geht es in die schwäbische Bezirkshauptstadt, wo es gegen die Bundesliga-Reserve des FC Augsburg geht. Die U23 des FCA hat unter Neu-Coach Markus Feulner einen klassischen Fehlstart hingelegt und die bisherigen vier Partien allesamt verloren. Gegen Vilzing wollen die Jungprofis nun die ersten Zähler einfahren, sonst dürfte es allmählich ungemütlich werden. Aber auch die Oberpfälzer wollen das bislang mit drei Zählern auch nicht gerade üppig gefüllte Punktekonto aufstocken. Allerdings muss an dieser Stelle auch betont werden, dass die DJK mit der SpVgg Unterhaching, den Würzburger Kickers und dem SV Wacker Burghausen bereits gegen drei Titelkandidaten ran musste. Anpfiff im altehrwürdigen Rosenaustadion ist am Samstag um 14 Uhr.
Das sagt Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum vor dem Auftritt in Augsburg: "Zuletzt in Burghausen hat die Leistung gepasst, über weite Strecken war das echt gut. Wir haben die Chancen gehabt, das Spiel für uns zu entscheiden, was vielleicht zwar etwas glücklich gewesen wäre, aber zumindest einen Punkt hätten wir uns verdient gehabt. Unser nächster Gegner Augsburg befindet sich in einer ähnlichen Situation wie wir vor dem Duell gegen Ansbach. Sie werden sich sicher auch sagen, dass sie jetzt einen Gegner auf Augenhöhe zuhause schlagen wollen. Der FCA ist sicher keine Mannschaft, die da unten im Tabellenkeller anzusiedeln ist. Von der Spielweise her sind sie uns ähnlich. Ich erwarte deshalb einen intensiven Fight mit vielen Zweikämpfen."
Personalien DJK Vilzing: Nik Leipold hatte in den vergangenen Tagen mit grippalen Infekt zu kämpfen, sein Einsatz ist fraglich. Sicher fehlen wie in den vergangenen Wochen auch schon die langzeitverletzten Markus Ziereis und Martin Tiefenbrunner.