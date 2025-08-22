Vilzing stellt sich auf »intensiven Fight« beim punktlosen FCA II ein

Nach der knappen 1:2-Niederlage vergangene Woche beim SV Wacker Burghausen muss die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern erneut reisen. Am 5. Spieltag geht es in die schwäbische Bezirkshauptstadt, wo es gegen die Bundesliga-Reserve des FC Augsburg geht. Die U23 des FCA hat unter Neu-Coach Markus Feulner einen klassischen Fehlstart hingelegt und die bisherigen vier Partien allesamt verloren. Gegen Vilzing wollen die Jungprofis nun die ersten Zähler einfahren, sonst dürfte es allmählich ungemütlich werden. Aber auch die Oberpfälzer wollen das bislang mit drei Zählern auch nicht gerade üppig gefüllte Punktekonto aufstocken. Allerdings muss an dieser Stelle auch betont werden, dass die DJK mit der SpVgg Unterhaching, den Würzburger Kickers und dem SV Wacker Burghausen bereits gegen drei Titelkandidaten ran musste. Anpfiff im altehrwürdigen Rosenaustadion ist am Samstag um 14 Uhr.