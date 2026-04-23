Vilzing stellt ersten Neuzugang vor: Ex-Löwe Auburger kommt

Verstärkt ab Sommer die Außenbahnen der DJK Vilzing: Benedikt Auburger. – Foto: IMAGO / regiopictures

Seit Dienstagabend ist es spruchreif und auch rechnerisch besiegelt: Die DJK Vilzing geht in die fünfte Regionalliga-Saison in Folge! Durch den ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen Buchbach hat das Kirschbaum-Gefolge die letzten (rechnerischen) Zweifel beseitigt. Für die Verantwortlichen bedeutet das: endgültige Planungssicherheit mit Blick auf die kommende Saison. Die Kaderplanungen schreiten am Vilzinger Huthgarten jedenfalls weiter voran und am Donnerstag gibt der Verein den ersten externen Neuzugang für die Saison 2026/27 bekannt. Benedikt Auburger hat der DJK seine Zusage erteilt. Der 25-jährige Schienenspieler wechselt vom Süd-Bayernligisten TSV Landsberg, der vehement ans Tor zur Regionalliga klopft, in die Oberpfalz.

Der pfeilschnelle Außenspieler ist gebürtiger Oberpfälzer. Für ihn bedeutet der Wechsel nach der Jugendausbildung beim TSV 1860 München sowie den Herrenstationen Türkgücü München und TSV Landsberg nun quasi die Rückkehr in die Oberpfälzer Heimat. „Schön, dass der Wechsel geklappt hat. Mit Benny bekommen wir einen Spieler mit top Qualität, bereits ordentlich Erfahrung und regionalen Wurzeln“, sagt Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer über die Neuverpflichtung. In ein ähnliches Horn bläst Cheftrainer Thorsten Kirschbaum: „Ich freue mich, dass wir Benny verpflichten konnten. Er ist ein Spieler, der schon viel Erfahrung in der Regional- und Bayernliga gesammelt hat, aus der Region kommt und zudem ein prima Junge ist, der uns menschlich toll ergänzen wird. Deshalb freue ich mich schon sehr auf ihn und insgesamt auf die nächste Saison.“



Benedikt Auburger hat bei der DJK Vilzing einen Zweijahresvertrag bis Juni 2028 unterschrieben. In der kommenden Saison wird er möglicherweise direkt auf seine alten Mannschaftskameraden treffen, denn der TSV Landsberg hat beste Karten auf den Aufstieg in die Regionalliga. Für die Kicker vom Lech absolvierte Auburger in den letzten zwei Spielzeiten 44 Bayernligaspiele (sieben Tore). Zuvor sammelte er im Trikot von Türkgücü München 48 Einsätze in der Regionalliga Bayern. Ausgebildet wurde der 25-Jährige von Jahn Regensburg und ab der U15 von 1860 München. Bei der Bayernliga-U21 der Löwen machte er dann auch seine ersten Schritte im Herrenbereich.



