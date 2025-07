Vilzing steigert sich klar – Drei Neue knipsen für Weiden

Auch am vorletzten Wochenende vorm Punktspiel-Start wird fleißig weiter getestet. Nichts anbrennen ließ die DJK Vilzing. Der Regionalligist setzte sich glatt mit 4:0 beim Landesligisten TSV Seebach durch. Von einer „deutlichen Steigerung im Vergleich zu den letzten Testspielen“ sprach im Anschluss Vilzings Co-Trainer Matthias Graf, der einen „dominanten Auftritt“ mit defensiver Stabilität seiner Elf sah: „Wir sind auf einem guten Weg.“



Auch die SpVgg SV Weiden landete einen klaren Sieg. Beim Höhbauer-Cup in Oberwildenau gewann die Riester-Elf mit 4:1 gegen Gastgeber SC Luhe-Wildenau. Alle vier SpVgg-Tore gingen auf die Kappe von neuen Spielern – darunter Probespieler Kingsley Akendele, der nach FuPa-Informationen vor einer Festanstellung steht. Das Turnier gewann der TSV Kareth-Lappersdorf mit einem 3:2-Finalsieg über Etzenricht. Ein starkes Comeback lieferte unterdessen Kosova Regensburg ab. Der Landesligist sah sich bei Bezirksliga-Neuling BSC Regensburg bereits mit 0:3 im Hintertreffen, gewann das Spiel aber noch 4:3. Imran Krasniqi zeichnete für Kosova für einen lupenreinen Hattrick verantwortlich. Das gleiche Kunststück gelang Kilian Kellermeier vom SV Breitenbrunn. Bad Abbach und Detag Wernberg drehten Rückstände jeweils in einen 4:2-Erfolg. Die Spiele im Überblick.