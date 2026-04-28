Vilzing: Spielerduo verabschiedet sich, Özbay bleibt

Während Erol Özbay (links) der DJK Vilzing erhalten bleibt, sind Johannes Herrnberger (Mitte) und Lukas Schröder nur noch bis zum Saisonende Teil des DJK-Kaders. – Foto: DJK Vilzing/Simon Tschannerl

Sehr erfreulich ist, dass nun klar ist, dass Angreifer Erol Özbay auch in der kommenden Saison für die Schwarzgelben auf Torejagd gehen wird. „Erol ist vor zwei Jahren als Talent zu uns gekommen und hat sich richtig gut entwickelt. Leider hat ihn im Frühjahr diesen Jahres eine hartnäckige Muskelverletzung lange außer Gefecht gesetzt, aber wir vertrauen total darauf, dass er im Sommer wieder durchstartet“, sagt Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer über den pfeilschnellen 22-Jährigen. Özbay absolvierte für die Huthgartenkicker mittlerweile 47 Regionalligaspiele, in denen er bislang vier Tore erzielte. Seinen Vertrag bei der DJK hat der ehrgeizige Angreifer um zwei Jahre bis Juni 2028 verlängert.



Ab Sommer nicht mehr mit an Bord sind dagegen der dritte Keeper Johannes Herrnberger und Mittelfeldmann Lukas Schröder. Herrnberger war im vergangenen Sommer vom Landesligisten TB 03 Roding als Ersatzkeeper nach Vilzing gewechselt. Aus privaten und beruflichen Gründen verabschiedet sich der 21-Jährige, der seit dem Winter an einer schweren Schulterverletzung laboriert, nach einem Jahr wieder. Ebenfalls seit Winter nicht einsatzfähig ist Lukas Schröder. Dieser kam in der Vorrunde zu 13 Einsätzen. Seit Wochen fällt der ehemalige Jahn-Nachwuchsspieler jedoch wegen eines Kahnbeinbruchs aus. Nun geht seine Zeit bei den Schwarzgelben im Mai zu Ende. Schröder war seit dem Sommer 2022 bei der DJK. Aufwand und Ertrag standen bei ihm seit Monaten in keinem passenden Verhältnis mehr, weshalb sich der mittlerweile 24-Jährige neu orientieren wird. „Wir bedanken uns bei beiden für ihre Zeit bei uns und werden sie am letzten Spieltag gebührend verabschieden“, so Dachauer. Beide Spielern verlassen den Verein mit noch unbekanntem Ziel.