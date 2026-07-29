Vilzing schnappt sich Bayernliga-Torjäger Fabian Ziegler Der Tempostürmer war letzte Saison an den SSV Jahn ausgeliehen und geht nun den Schritt in die vierte Liga von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Technischer Leiter Andreas Bugl begrüßt Fabian Ziegler (rechts) am Vilzinger Huthgarten. – Foto: DJK Vilzing

In der Regionalliga Bayern hat die DJK Vilzing einen Saisonauftakt nach Maß erwischt. Gegen den amtierenden Meister 1. FC Nürnberg II feierten die Oberpfälzer am Freitagabend einen 3:1-Heimsieg. Nach diesem gelungenen Saisonstart darf man sich im DJK-Lager über eine weitere positive Nachricht freuen. Der Kader erhält nochmal Zuwachs.



Fabian Ziegler wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Schwarzgelben. Der ehrgeizige Angreifer ist am Vilzinger Huthgarten der mittlerweile vierte externe Neuzugang in dieser Sommer-Transferperiode. In der abgelaufenen Saison war der 25-Jährige für den SSV Jahn Regensburg aktiv, zu dem er vom Bayernligisten SV Fortuna ausgeliehen war. Bei der DJK hat der gebürtige Kelheimer einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

„Als wir darüber informiert wurden, dass Fabian auf Vereinssuche ist, haben wir uns natürlich unmittelbar mit der Personalie beschäftigt. Wir hatten ihn in der Vergangenheit schon öfter im Blick, ein Transfer war aber aufgrund der Vertragskonstellation nicht realisierbar“, berichtet Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer in einer Pressemitteilung des Regionalligisten. Der Funktionär freut sich über die geglückte Verpflichtung des Tempostürmers: „Fabian hat ungemein viel Speed, einen guten Torabschluss und ist in der Offensive total variabel einsetzbar. Er rundet unsere Offensivabteilung nahezu ideal ab.“



Auch Chefcoach Thorsten Kirschbaum nahm die Personalie erfreut zur Kenntnis und gibt zur Protokoll: „Wir hatten Fabi ja schon länger auf dem Zettel und freuen uns natürlich sehr, dass es jetzt geklappt hat. Mit seinem Speed und seinen Qualitäten wird er uns richtig gut tun. Er hat in der Vergangenheit schon öfter unter Beweis gestellt, dass er immer für einige Tore gut ist. Dazu passt er charakterlich prima zu unserer Truppe. Er wird sicher keine Probleme haben, sich schnell bei uns zu integrieren.“





Ursprünglich besaß Ziegler beim Bayernligisten SV Fortuna Regensburg einen gültigen Vertrag bis 2028. Dieser wurde aufgelöst. Fortuna-Cheftrainer Arber Morina bricht angesichts dieses Transfers nicht gerade in Jubelstürme aus: „Die Art und Weise, wie er sich trotz Vereinbarung vom Verein losgeeist hat, gehört sich nicht. Ich finde es absolut schade und menschlich enttäuschend, zumal ich mich persönlich sehr für ihn eingesetzt habe, was seine Entwicklung angeht. Zudem hat er von uns die Chance bekommen, sich per Leihe beim Jahn zu beweisen“, so Morina gegenüber FuPa.



Fabian Ziegler wurde unter anderem vom FC Ingolstadt ausgebildet, ehe er in die Heimat zur JFG Befreiungshalle Kelheim zurückkehrte. Seine ersten Schritte im Herrenbereich ging er beim damaligen Landesligisten TV Aiglsbach. Nach starken Leistungen im Dress des ASV Burglengenfeld wurde der dribbelstarke Stürmer schließlich vom SV Fortuna Regensburg unter Vertrag genommen. Bei den Domstädtern blühte Ziegler so richtig auf, konnte sich in 88 Bayern- und Landesligaspielen 68 Mal in die Torschützenliste eintragen. In der Saison 2024/25 krönte er sich sogar zum Torschützenkönig der Bayernliga Nord.









Es schloss sich eine Leihe zum SSV Jahn an, für dessen Bayernliga-Mannschaft er in 15 Partien 7 Treffer beisteuerte. Zudem schnupperte er ein wenig Profi-Luft und durfte während der Sommervorbereitung mehrmals im Regensburger Drittliga-Team ran. Gleich am 1. Spieltag feierte Ziegler in Ingolstadt sein Profidebüt. Es sollte jedoch sein einziger Drittliga-Einsatz im Jahn-Trikot bleiben.



Bei der DJK Vilzing hat Ziegler einen Vertrag bis 30.06.2028 unterschrieben. Möglicherweise ist der Offensivmann, wie sein neuer Verein informiert, bereits fürs kommende Auswärtsspiel beim Aufsteiger SC Eltersdorf (Freitag, 19 Uhr) spielberechtigt, „wenn alles noch rechtzeitig klappt mit der Registrierung für die Regionalligaspielerliste“.