Vilzing reagiert auf Verletzungspech: DJK verpflichtet Mihaylov

„Jeder weiß um die personellen Rückschläge der letzten Wochen. Martin hat im Training einen guten Eindruck gemacht. Deshalb ist es eine absolut positive Nachricht, dass wir mit ihm noch in der Sommer-Transferperiode einen Spieler hinzugewinnen konnten, der vor allen Dingen im Defensivbereich eine konkurrenzfähige Option für uns darstellen kann“, sagt Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer über den Neuzugang, der sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann.



Martin Mihaylov war in der Saison 2023/24 mit dem FC Gießen als Meister in die Regionalliga Südwest aufgestiegen und absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 24 Einsätze in der vierthöchsten Liga. Zuvor kickte er für den SV Neuhof in der Hessenliga.



Vilzings Chefcoach Thorsten Kirschbaum hat die Nachricht des Neuzugangs ebenfalls wohlwollend aufgenommen: „Ich bin froh darüber, dass wir Martin verpflichten konnten. Er ist ein zweikampfstarker Spieler mit einem guten Spielaufbau, der uns richtig weiterhelfen kann, nachdem wir durch den Ausfall von Martin Tiefenbrunner in der Defensive personell schon etwas eng besetzt waren.“



„Durch die Verpflichtung von Martin sind wir wieder ein kleines Stück breiter aufgestellt. Das wird uns in den kommenden Wochen schon guttun, wenn Sperren und weitere kleinere Verletzungen Einzug halten“, ergänzt Abteilungsleiter Dachauer, der aber im gleichen Atemzug einschränkt: „Uns ist aber auch bewusst, dass wir Martin Tiefenbrunner und Markus Ziereis so kurzfristig nicht vollständig kompensieren können. Dafür wiegen diese Personalien einfach zu schwer an individueller Qualität und vor allen Dingen an Persönlichkeit“, blickt der Funktionär mit einer realistischen Erwartungshaltung auf die kommenden Wochen. Womöglich wird der Neuzugang bereits am morgigen Freitag sein Debüt im DJK-Dress geben, wenn die Kirschbaum-Elf den TSV Aubstadt empfängt.