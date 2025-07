Vilzing probt in Seebach – Kracherspiel in Burglengenfeld

Schon in zwei Wochen startet in den Verbands- und Bezirksligen die neue Saison. Daher wird auch an diesem Wochenende weiter fleißig getestet. Unter anderem ist die DJK Vilzing im Einsatz. Der einzige Oberpfälzer Regionalligist überprüft seinen aktuellen Leistungsstand am Samstag, ist hier zu Gast beim von Wolfgang Beller trainierten TSV Seebach aus der Landesliga Mitte. Der vierte Sieg im vierten Test steht auf der Vilzinger Agenda. Beim Höhbauer-Cup in Oberwildenau kommt es am Samstagabend zum Überraschungs-Finale zwischen dem TSV Kareth-Lappersdorf und dem SV Etzenricht. Zuvor fechten Gastgeber SC Luhe-Wildenau und die SpVgg SV Weiden um Platz drei.



Derweil ist der ASV Burglengenfeld Ausrichter für ein Highlight-Spiel: Am Sonntag (14 Uhr) kreuzen Drittligist SSV Jahn und Regionalligist SpVgg Bayreuth im Naabtalpark die Klingen. Drei Tage nach dem 9:0-Schützenfest gegen Bayernligist Schalding dürften die Regensburger diesmal schon wesentlich mehr gefordert sein. Diese überregionalen Testspiele stehen an.