Vilzing: Offensivtalent Sedlaczek bindet sich langfristig

„Wir freuen uns natürlich sehr über die Nachricht, dass Simon seine langfristige Zukunft bei uns sieht – zumindest wenn nicht irgendwo eine Profi-Tür aufgeht“, so Fußball-Abteilungsleiter Roland Dachauer. „Seine Entwicklung in den letzten Monaten war toll. Simon steht ein wenig als Symbol für die ganze Gruppe der jungen Generation in unserem Kader. Ihnen wird die Zukunft gehören, darüber gibt es keinen Zweifel“, ergänzt Vilzings Funktionär.



Simon Sedlaczek wechselte im Sommer 2024 vom damaligen Bayernligisten SV Donaustauf an den Huthgarten. Die Entwicklung des Talents bis dato ist prächtig. Bereits 37 Mal kam er mittlerweile in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Dabei steuert er neun Assists und vier eigene Treffer bei.



Innerhalb der Vilzinger Mannschaft ist Sedlaczek bei Weitem nicht der einzige Spieler aus der Riege „U23“. „Die jungen Spieler arbeiten hart und gut an sich selbst. Wir gehen davon aus, dass sie im Verlauf der Saison noch den ein oder anderen Entwicklungsschritt gehen werden und wir dadurch als gesamte Mannschaft weiter wachsen. Dies muss man einfach auch in die Analyse des ersten Saisonviertels einfließen lassen: Wir spielen in dieser Spielzeit in der Regel mit einer Startelf mit einem Altersschnitt von gut 24 Jahren – in der letzten Saison lag der noch bei knapp 28 Jahren. Wir sind weiter guter Dinge, dass wir uns trotz personeller Rückschläge und trotz einiger Nackenschläge in den ersten Spielen, in der Liga behaupten können. Und dass sich gerade die jungen Kicker in dieser Saison zu richtig etablierten Regionalliga-Spielern entwickeln können“, ordnet Dachauer die Gesamtsituation ein. Simon Sedlaczek scheint bereits auf dem besten Weg dahin.