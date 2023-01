Vilzing: Niedermayer verlängert bis 2025, Wittenzellner nach Lam 21-jähriger Ex-Deggendorfer mit starker Entwicklung +++ 19-jähriger Wittenzellner kam in der Regionalliga nicht zum Zug

Nach zwei externen Neuzugängen gib es in diesen Tagen bei den Regionalligakickern der DJK Vilzing weitere Personalien. Youngster Sebastian Niedermayer hat seinen Vertrag bei den Schwarzgelben bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Der 21-jährige Offensivspieler kam erst im zurückliegenden Sommer vom damaligen Bezirksligisten SpVgg Grün-Weiß Deggendorf und hat sich auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft. In der laufenden Spielzeit kam Niedermayer bisher schon auf 22 Einsätze und erzielte fünf Tore.

"Sebastian hat sich toll eingefügt und schnell in der Liga zurechtgefunden. Wir wissen das aber schon richtig einzuordnen, für Sebastian gilt es, die Leistungen auch in der Rückrunde zu bestätigen. Über die Verlängerung freuen wir uns natürlich riesig, Sebastian hat großes Talent und noch viel Entwicklungspotenzial. Wir hoffen natürlich, dass wir in den nächsten Jahren noch viel Freude an ihm haben", zeigt sich Vilzing Sportlicher Leiter für die Regionalligaelf Sepp Beller glücklich über die Kaderpersonalie.



Rundum zufrieden zeigt sich auch Niedermayer selbst: "Ich fühle mich super wohl. Mannschaft und Training sind top, vor allem auch die Gegebenheiten mit dem schönen Stadion. Kurzum: Es passt für mich einfach alles in diesem Verein, deshalb habe ich meinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert."



Durchbruch (noch) nicht geschafft: Wittenzellner versucht es bei der SpVgg Lam.