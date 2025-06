Vilzing müht sich & dreht's – Torfestival in Vohenstrauß

Rein ins erste große Testspiel-Wochenende in der Oberpfalz! Für die DJK Vilzing wäre der Aufgalopp am Freitagabend beinahe in die Hose gegangen. Der Regionalligist lag beim Debüt von Neutrainer Thorsten Kirschbau zur Pause bereits mit 0:2 hinten im Gastspiel beim Landesligisten ASV Burglengenfeld. Doch die Vilzinger sträubten sich im zweiten Durchgang gegen die drohende Niederlage und drehten die Partie in einen 3:2-Sieg. Bereits am Sonntag ist das Aushängeschild des Oberpfälzer Amateurfußballs wieder im Einsatz – beim Benefizspiel in Wald.



Torreich ging es in Vohenstrauß zu. Der gastgebende Nord-Bezirksligist musste sich der Zweitvertretung des SC Luhe-Wildenau trotz einer 2:0- und 3:1-Führung am Ende mit 4:5 geschlagen geben. Erfolgreicher waren der SV Schwandorf-Ettmannsdorf, der BSC Regensburg und der FC Amberg, die ihr erstes Vorbereitungsspiel siegreich bestritten. Der Überblick.