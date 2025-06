Vilzing müht sich – Ammerthal mit 12 Buden – BUL landet Coup

Was für ein Coup des ASV Burglengenfeld: Die Naabtalkicker entschieden das Testspiel gegen den Regionalligisten SpVgg Hankofen am Freitagabend mit 2:1 für sich. Das tut gut fürs Selbstbewusstsein! „Es war richtig Feuer drin, vor allem in der ersten Halbzeit. Trotz des Gegentores zum 0:1 waren wir stets präsent und haben nicht nur verteidigt, sondern waren auch gut im Ballbesitz. Wir haben den Gegner mehrfach im Pressing zu Fehlern gezwungen“, berichtete ein zufriedener ASV-Coach Erkan Kara. „Ich bin stolz auf die Truppe, wie sie nicht nur heute, sondern auch gegen Vilzing performt hat. Heute haben wir die Leistung bestätigt. Hut ab vor jedem einzelnen Spieler. Wir sind auf einem guten Weg, aber müssen weiter hart arbeiten.“ Karas Gegenüber Tobias Beck ließ verlauten: „Ich habe viele Dinge gesehen, die gut waren. Aber natürlich sind wir in vielen Bereichen noch nicht da, wo wir hin wollen. Wir wollten mit einem Sieg in die Vorbereitung starten, deshalb nervt uns die Niederlage schon ein wenig. Aber wir konnten viele Erkenntnisse gewinnen. Einige Spieler konnten sich zeigen, andere kamen bedingt auch durch die harte Trainingswoche noch nicht an ihr Niveau heran.“



Knapp mit 1:0 gewann die DJK Vilzing ihr Match beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Andi Jünger erzielte das einzige Tor für den Viertligisten. „Uns hat heute in eigenen Aktionen die nötige Frische und Genauigkeit gefehlt. In der zweiten Halbzeit hatten wir noch drei gute Tormöglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben. Insgesamt werden wir uns sowohl offensiv als auch im defensiven Umschalten in den nächsten Wochen steigern müssen“, zog Vilzings Co-Trainer Matthias Graf ein durchwachsenes Fazit.



So richtig krachen ließ es unterdessen die DJK Ammerthal in der zweiten Halbzeit. Da erzielte der Bayernliga-Absteiger zehn Tore (!) zum 12:1-Erfolg bei Kreisliga Rieden. Bayernligist Fortuna Regensburg gewann beim ATSV Kelheim standesgemäß mit 5:1, und ließ einige weitere aussichtsreiche Torchancen liegen. Die überregionalen Testspiele vom Freitag im Überblick.