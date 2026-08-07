Vilzing mit Wut im Bauch: Nächster Heimsieg in der Festung Huthgarten?

"Not amused" war Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum über das unnötige Pokal-Aus in Dingolfing. Der Fokus liegt aber längst auf dem Liga-Heimspiel gegen Greuther Fürth II. – Foto: Stefan Wering

Die DJK Vilzing ist in der Regionalliga Bayern top gestartet, holte nach dem Auftaktsieg gegen den Meister 1. FC Nürnberg II auch beim Aufsteiger in Eltersdorf einen Dreier. Eitel Sonnenschein am Huthgarten also? Nicht ganz, denn am Dienstag gab's zum ersten Mal Wasser in den Wein. In der zweiten Runde des Totopokals mussten die Schwarzgelben trotz einer 2:0-Führung beim Landesligisten FC Dingolfing im Elfmeterschießen noch die Segel streichen und schieden unrühmlich aus. Bitter, weil absolut unnötig eine mögliche Achtelfinalteilnahme weggeschmissen wurde! Wiedergutmachung ist also angesagt. Schon nach der Partie in der BMW-Stadt richtete Cheftrainer Thorsten Kirschbaum den Blick bereits wieder nach vorne und sagte: "Wir werden den Rückschlag wegstecken und uns ab Donnerstag auf Fürth vorbereiten."



Am morgigen Samstag gastiert die U23 des Kleeblatts im Manfred-Zollner-Stadion. Bei der Profireserve des Zweitligisten ist wenig überraschend noch Sand im Getriebe. Neuer Trainer, dazu wie üblich bei den Nachwuchsteams viele Personalwechsel – es braucht alles noch ein wenig, die zwei Niederlagen bis dato sind also durchaus erklärbar. Übrigens ist es ein schnelles Wiedersehen mit dem Fürther Nachwuchs. Mitte Mai am letzten Spieltag der vergangenen Saison kreuzten die beiden zuletzt die Klingen – Endstand 5:2 für die DJK!



Die Vilzinger Marschroute ist klar: Ein Heimsieg soll her – und damit saisonübergreifend der sechste Heimdreier in Folge! Stichwort: Festung Huthgarten. Anpfiff ist um 14 Uhr.