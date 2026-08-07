Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Vilzing mit Wut im Bauch: Nächster Heimsieg in der Festung Huthgarten?
Samstag - 3. Spieltag: Nach dem unnötigen Pokal-Aus in Dingolfing will die DJK ihren Lauf in der Liga fortsetzen +++ Die bislang punktlose SpVgg Greuther Fürth II ist zu Gast
von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
"Not amused" war Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum über das unnötige Pokal-Aus in Dingolfing. Der Fokus liegt aber längst auf dem Liga-Heimspiel gegen Greuther Fürth II. – Foto: Stefan Wering
Die DJK Vilzing ist in der Regionalliga Bayern top gestartet, holte nach dem Auftaktsieg gegen den Meister 1. FC Nürnberg II auch beim Aufsteiger in Eltersdorf einen Dreier. Eitel Sonnenschein am Huthgarten also? Nicht ganz, denn am Dienstag gab's zum ersten Mal Wasser in den Wein. In der zweiten Runde des Totopokals mussten die Schwarzgelben trotz einer 2:0-Führung beim Landesligisten FC Dingolfing im Elfmeterschießen noch die Segel streichen und schieden unrühmlich aus. Bitter, weil absolut unnötig eine mögliche Achtelfinalteilnahme weggeschmissen wurde! Wiedergutmachung ist also angesagt. Schon nach der Partie in der BMW-Stadt richtete Cheftrainer Thorsten Kirschbaum den Blick bereits wieder nach vorne und sagte: "Wir werden den Rückschlag wegstecken und uns ab Donnerstag auf Fürth vorbereiten."
Am morgigen Samstag gastiert die U23 des Kleeblatts im Manfred-Zollner-Stadion. Bei der Profireserve des Zweitligisten ist wenig überraschend noch Sand im Getriebe. Neuer Trainer, dazu wie üblich bei den Nachwuchsteams viele Personalwechsel – es braucht alles noch ein wenig, die zwei Niederlagen bis dato sind also durchaus erklärbar. Übrigens ist es ein schnelles Wiedersehen mit dem Fürther Nachwuchs. Mitte Mai am letzten Spieltag der vergangenen Saison kreuzten die beiden zuletzt die Klingen – Endstand 5:2 für die DJK!
Die Vilzinger Marschroute ist klar: Ein Heimsieg soll her – und damit saisonübergreifend der sechste Heimdreier in Folge! Stichwort: Festung Huthgarten. Anpfiff ist um 14 Uhr.
Das sagt Coach Thorsten Kirschbaum vor dem Spiel gegen die U23 der SpVgg Greuther Fürth: "Das Pokal-Aus ist abgehakt. Freilich darfst du, vor allem nach dem Spielverlauf, diese Partie nie verlieren. Ärgerlich! Aber so ist Fußball manchmal. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf Fürth. Der Profinachwuchs ist sehr spielstark, das ist kein Geheimnis. Ich habe mir die Partien gegen Unterhaching und Bayreuth angesehen, beide Spiele hätten sie nicht verlieren brauchen. Wir wollen wieder die Energie, unsere Werte und die Leidenschaft auf den Platz bringen, die uns in den vergangenen Heimspielen ausgezeichnet hat. Es soll für alle Mannschaften unangenehm sein, bei uns antreten zu müssen."
Personalien DJK Vilzing: Weiterhin nicht dabei sind die verletzten Markus Ziereis, Benedikt Fischer und Simon Sedlaczek. Letzterer soll in der kommenden Woche wieder ins Aufbautraining einsteigen. Elija Härtl und Benedikt Auburger mussten am Dienstag in Dingolfing in der Halbzeit angeschlagen runter. Ob es für beide bis Samstag reicht, entscheidet sich erst kurzfristig.
Julian Kolbeck (li.) und Daniel Adlung stehen in dieser Saison bei der U23 der Fürther an der Seitenlinie. – Foto: Wolfgang Zink
Und so schätzt Fürths Cheftrainer Julian Kolbeck die Aufgabe in Vilzing ein: "Auf uns wartet eine gestandene Regionalliga-Mannschaft. Sie spielen sehr erwachsenen und zielstrebigen Fußball. Am Ende gilt es, in Vilzing dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken und sich der Wucht des Gegners entgegenzustemmen."