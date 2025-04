Vilzing macht Riesenschritt - Illertissen verspielt 3:0-Vorsprung

Die DJK Vilzing feiert einen ganz wichtigen Heimsieg. – Foto: Thomas Gierl

Im spannungsgeladenen Nachholspiel des 22. Spieltags konnte die DJK Vilzing einen hart erkämpften, aber verdienten 1:0-Heimsieg gegen die SpVgg Ansbach erzielen. Die Partie war von Beginn an geprägt von intensiven Zweikämpfen und druckvollem Spiel. Nach einer Roten Karte für Vilzing und einer Gelb-Roten Karte für Ansbach kam es schließlich zu einem spannenden 10 gegen 10-Spiel, das den letzten Nerv der Zuschauer auf die Probe stellte.



Bayreuth hätte mit einem Sieg heute den Druck auf Tabellenführer 1. FC Schweinfurt 05 weiter erhöhen können. Illertissen hingegen strebte an, die schwächelnden Ergebnisse der vergangenen Wochen zu korrigieren. Am Ende trennten sich die beiden Teams jedoch mit einem gerechten 3:3-Unentschieden.



Die erste Hälfte startete mit viel Tempo und einer frühen Gelben Karte für die Gäste, die später noch Auswirkungen auf das Spiel haben sollte. Vilzing zeigte sich von Beginn an engagiert und wurde in der 21. Minute belohnt: Nach einer präzisen Hereingabe von Simon Sedlaczek vollstreckte Alexis Fambo eiskalt zur 1:0-Führung. Die Heimelf hatte das Geschehen zunächst gut im Griff, musste aber ab der 38. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Felix Weber mit Rot vom Platz gestellt wurde.



In der 69. Minute schwächte sich dann auch Ansbach selbst: Tobias Dietrich sah die Gelb-Rote Karte, sodass die Partie mit zehn gegen zehn zu Ende ging. In der Schlussphase gab es Chancen auf beiden Seiten, doch Vilzing war dem zweiten Treffer insgesamt näher. Die Eibl-Elf verpasste es zwar, frühzeitig den Deckel draufzumachen, ließ aber mehrere hochkarätige Kontergelegenheiten ungenutzt.



Trotzdem brachten die Hausherren den knappen Vorsprung über die Zeit und dürfen sich nach diesem wichtigen Heimsieg wohl endgültig über den Klassenerhalt freuen. Auch Trainer Josef Eibl weiß: "Ein wichtiger Sieg in einem wichtigen Spiel! Hut ab, vor der Mannschaftsleistung - wir haben sämtlichen Widerständen getrotzt. Jetzt in der zweiten englischen Woche, sind wir natürlich körperlich und mental etwas angeschlagen. Aber auch nach der Roten Karte haben wir nicht aufgesteckt. Das war auf 90 Minuten ein hoch verdienter Sieg!"



Für Ansbach hingegen bleibt die Lage angespannt – der Abstiegskampf geht weiter.



In der zweiten Partie des heutigen Abends trafen der FV Illertissen und die SpVgg Bayreuth aufeinander. Die Zuschauer erlebten eine Begegnung mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten - zunächst dominierte der Gastgeber, ehe Bayreuth in Hälfte zwei ein beeindruckendes Comeback zeigte.



Die Illertisser legten furios los und gingen bereits in der 5. Minute durch einen sicher verwandelten Elfmeter von Marin Pudic in Führung. Nach einem schnellen Konter erhöhte Max Zeller in der 13. Minute auf 2:0, ehe Denis Milic per Kopf zum 3:0 traf (31.). Bayreuth fand in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel, konnte jedoch kurz vor dem Pausenpfiff durch Jermain Nischalke auf 1:3 verkürzen – ein Treffer, der sich als Wendepunkt herausstellen sollte.



Nach dem Seitenwechsel war Bayreuth wie ausgewechselt. Zwar startete die zweite Hälfte verhalten, doch spätestens mit dem Anschlusstreffer von Tobias Weber (71.) wurde das Spiel wieder offen. Die Gäste übernahmen zunehmend die Kontrolle und warfen in der Schlussphase alles nach vorn. Der verdiente Lohn folgte in der 88. Minute, als erneut Jermain Nischalke per Kopf zum 3:3-Endstand traf.