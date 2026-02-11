Vilzing macht halbes Dutzend voll – Weiden: »In Summe zu wenig« Testspiele am Mittwoch: Wasserwerkler müssen sich dem Ligakonkurrenten FC Ingolstadt II mit 2:5 beugen +++ Drittes Spiel binnen fünf Tagen: Burglengenfeld hält gegen Vilzing tapfer dagegen von Florian Würthele · Heute, 20:47 Uhr · 0 Leser

Michael Riester, Trainer der SpVgg SV Weiden, sah eine klare Niederlage im vorletzten Spiel der Vorbereitung. – Foto: Redaktion Schwandorf

Eine klare Niederlage musste sich die SpVgg SV Weiden beim vorletzten Auftritt dieser Wintervorbereitung eingestehen. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz verlor das Riester-Aufgebot am Mittwochabend mit 2:5 (0:3) gegen den spielstarken Bayernliga-Kontrahenten FC Ingolstadt II, der die Unzulänglichkeiten der Heimelf eiskalt aufzeigte.



Regionalligist DJK Vilzing erzielte nach dem lockeren 6:1-Aufgalopp gegen Ammerthal auch im zweiten Testspiel sechs Tore. Gegen den ASV Burglengenfeld, Vierter der Landesliga Mitte, setzte sich die Mannschaft von Thorsten Kirschbaum mit 6:3 (2:1). So einseitig, wie es der Endstand auszusagen vermag, lief die Partie über weite Strecken jedoch nicht – zumal die Gäste im letzten „Viertel“ des Spiels mit einem Feldspieler im Tor agierten.



Von einem Gradmesser der Vorbereitung hatte Weidens Chefcoach Michael Riester im Vorfeld gesprochen. Heraussprang aus Sicht der Nordoberpfälzer eine deutliche Niederlage. Die U21 des Drittligisten agierte spielstark, nutzte die Fehler des Gegners schamlos aus, führte bereits nach elf Minuten mit 2:0. Bis kurz nach Wiederbeginn zog Ingolstadt gar auf 4:0 davon. Aus Weidener Sicht deutete sich ein Debakel an. Dieses wurde es zumindest nicht, weil sich die erfolgreichen Niklas Lang und Jahi Sylejmani für die Hausherren in die Statistik eintrugen. Nichtsdestotrotz zeigte sich Weidens Trainer wenig zufrieden mit diesem vorletzten Vorbereitungsmatch: „In Summe war das zu wenig. Auch wenn wir immer wieder gute Ansätze im Spiel hatten, bekamen wir hinten zu einfache Tore. Wenn man gegen eine sehr spielstarke Ingolstädter Truppe nicht die nötige Lauf- und Zweikampfquote an den Tag legt, hat man vor allem auf Kunstrasen keine Chance. Aber wir haben noch eine Woche Zeit, um genau diese Elemente in unser Spiel zu bekommen“, sagte Riester nach dem Spiel.









Richtig gefordert wurde die Vilzinger Mannschaft am Mittwochabend. Die zwei Klassen tiefer ansässigen Gäste machten nämlich ein richtig ordentliches Spiel, schlugen mehrmals zurück und glichen zwischenzeitlich auf 2:2 aus. Erst in der absoluten Schlussphase traf die DJK noch zweimal zum klaren Endstand. „Das dritte Testspiel innerhalb von fünf Tagen: Hut ab, dass wir so hergehalten und so durchgezogen haben. Das spricht für die Form der Mannschaft“, hob Burglengenfelds Übungsleiter Erkan Kara eingangs hervor. Der Regionalligist führte durch einen Özbay-Doppelpack rasch mit zwei Toren. „Dann haben wir uns so richtig ins Spiel reingebissen und uns stetig gesteigert.“ Auch Leopold Knauer trug sich doppelt in die Torschützenliste ein, stellte auf 2:2. Kara sprach von einem „sehr wertvollen und guten Test für beide Mannschaften“ und davon, dass man den Gegner richtig gut gefordert habe. Man habe mit und gegen den Ball Paroli bieten können. „Natürlich sind wir oft auch mal hinterhergelaufen, dennoch haben wir seltenst die Ordnung verloren. Immer wieder haben wir gute Zugriffe gekriegt und sind in ein gutes Umschaltspiel gekommen.“



Ein Knackpunkt an diesem Abend: Kurz nach Vilzings drittem Treffer zum 3:2 zog sich Burglengenfelds zur Pause eingewechselter Torwart Julian Müller eine Oberschenkenzerrung zu. Weil Chris Wagner schon unter der Dusche war, ging ASV-Doppeltorschütze Leopold Knauer ins Tor. „Bis zur 65. Minute kann ich das Spiel voll werten, ehe es sich ein bisschen verändert hat, weil wir dann eben ein Feldspieler im Tor hatten. Bis dahin haben wir ein richtig gutes Testspiel gemacht. Ich bin vollends zufrieden, wir wir gegen Vilzing aufgetreten sind. Wir sind auf einem sehr guten Weg, müssen aber zum Punktspielstart gegen Etzenricht genauso bereit sein“, unterstrich Kara.