Vilzing legt los: Der Kapitän ist weg - der Meister kommt!

Wird wohl die Kapitänsbinde in Vilzing übernehmen: Mario Kufner. – Foto: Florian Würthele

In den vergangenen Tagen dominierte eine Personalentscheidung die Schlagzeilen rund um die DJK Vilzing: Der kurzfristige Wechsel von Kapitän Felix Weber zum TSV 1860 München weckte gar das überregionale Interesse. Freilich hielt sich die Begeisterung im schwarzgelben Lager in Grenzen, wenige Tage vor Saisonbeginn einen Schlüsselspieler zu verlieren. "Das ist ein herber Schlag. Felix wird uns sowohl auf als auch neben dem Platz sehr fehlen", versucht Cheftrainer Thorsten Kirschbaum erst gar nicht, den Abgang zu relativieren. Die kleine DJK Vilzing muss sich nun also auf dem Transfermarkt mit einer großen Fußballmarke wie dem TSV 1860 München messen. Wie sich die Zeiten ändern... Fakt ist: Weber ist weg, der Saisonstart steht an! Am morgigen Freitag erwarten die Huthgarten-Kicker keinen Geringeren als den amtierenden Meister 1. FC Nürnberg II. Anpfiff im Manfred-Zollner-Stadion ist um 18:30 Uhr.



Thorsten Kirschbaum dürfte seit einigen Tagen eine Startelf im Kopf gehabt haben, die gegen die Profireserve des "Clubs" beginnt und die Saison einläutet. Vermutlich dürfte Felix Weber eine zentrale Rolle eingenommen haben - was nun alles Makulatur ist. Kirschbaum muss nun möglichst schnell eine Lücke schließen, auf dem Platz und in der Hierarchie. "Von heute auf morgen wird das nicht gehen. Wir werden versuchen, das als Einheit aufzufangen. Und ich habe schon ein paar Ideen im Hinterkopf, wer in die Rolle schlüpfen könnte", meint der 39-Jährige.



Die Auftaktpartie gegen den amtierenden Meister aus Nürnberg hat es gleich in sich. "Die Cluberer haben nicht ganz so viele Abgänge wie üblich zu verzeichnen, sind im Kern zusammengeblieben. Ich traue ihnen zu, dass sie an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen können. Wir werden mit unseren Tugenden dagegenhalten und mit viel Leidenschaft agieren", betont Kirschbaum, der mit intensiven Vorbereitung zufrieden ist: "Wir konnten uns Woche für Woche steigern und auch die erste Pokalhürde zuletzt in Wenzenbach haben wir mit 6:0 souverän genommen."



Vilzinger Zielsetzung: Ein einstelliger Tabellenplatz soll`s am Ende werden... Dass manche der DJK eine sehr gute Rolle in der kommenden Saison zutrauen - Stichwort Geheimfavorit - darüber muss Kirschbaum lachen: "Nun ja, jeder darf ja seine Meinung haben! Es stimmt schon, dass wir eine andere Basis haben als vergangenen Sommer. Wir wollen gut in die Saison reinkommen, nichts mit dem Abstieg zu tun haben und am Ende einen einstelligen Tabellenplatz belegen. Das ist das primäre Ziel. Wir haben genug Selbstvertrauen, eine ordentliche Rolle zu spielen." Personalien DJK Vilzing: Alexis Fambo hat sich in der ersten Phase der Vorbereitung die Mittelhand gebrochen und muss noch pausieren. Simon Sedlaczek und Benedikt Fischer fallen für den Auftakt ebenfalls aus. Jakob Zitzelsberger und Markus Ziereis, beide nach ihren Kreuzbandrissen wieder zurück, sind noch nicht bei 100 Prozent. Beide werden also zunächst wohl auf der Bank Platz nehmen.