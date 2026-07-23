Vilzing legt los: Der Kapitän ist weg - der Meister kommt!

In den vergangenen Tagen dominierte eine Personalentscheidung die Schlagzeilen rund um die DJK Vilzing: Der kurzfristige Wechsel von Kapitän Felix Weber zum TSV 1860 München weckte gar das überregionale Interesse. Freilich hielt sich die Begeisterung im schwarzgelben Lager in Grenzen, wenige Tage vor Saisonbeginn einen Schlüsselspieler zu verlieren. "Das ist ein herber Schlag. Felix wird uns sowohl auf als auch neben dem Platz sehr fehlen", versucht Cheftrainer Thorsten Kirschbaum erst gar nicht, den Abgang zu relativieren. Die kleine DJK Vilzing muss sich nun also auf dem Transfermarkt mit einer großen Fußballmarke wie dem TSV 1860 München messen. Wie sich die Zeiten ändern...
Fakt ist: Weber ist weg, der Saisonstart steht an! Am morgigen Freitag erwarten die Huthgarten-Kicker keinen Geringeren als den amtierenden Meister 1. FC Nürnberg II. Anpfiff im Manfred-Zollner-Stadion ist um 18:30 Uhr.
Dass manche der DJK eine sehr gute Rolle in der kommenden Saison zutrauen - Stichwort Geheimfavorit - darüber muss Kirschbaum lachen: "Nun ja, jeder darf ja seine Meinung haben! Es stimmt schon, dass wir eine andere Basis haben als vergangenen Sommer. Wir wollen gut in die Saison reinkommen, nichts mit dem Abstieg zu tun haben und am Ende einen einstelligen Tabellenplatz belegen. Das ist das primäre Ziel. Wir haben genug Selbstvertrauen, eine ordentliche Rolle zu spielen."
Personalien DJK Vilzing: Alexis Fambo hat sich in der ersten Phase der Vorbereitung die Mittelhand gebrochen und muss noch pausieren. Simon Sedlaczek und Benedikt Fischer fallen für den Auftakt ebenfalls aus. Jakob Zitzelsberger und Markus Ziereis, beide nach ihren Kreuzbandrissen wieder zurück, sind noch nicht bei 100 Prozent. Beide werden also zunächst wohl auf der Bank Platz nehmen.
Das sagt Nürnbergs Teammanager Thomas Hüttner vor dem Auftakt in Vilzing: "Es geht wieder bei null los für. Was einmal war, das zählt nicht mehr. In der Vorbereitung sind wir ungeschlagen geblieben, sind damit saisonübergreifend seit 17 Spielen unbesiegt - ein schöner Nebeneffekt! Aber wir werden in Vilzing sehen, wo wir wirklich stehen. Uns wird ein heißer Tanz erwarten."
Personalien 1. FC Nürnberg II: Verletzungssorgen hat die Club-U21 so gut wie keine. Einige Akteure weilen mit den Profis im Trainingslager in Südtirol. Wie der Kader für Vilzing aussehen wird, entscheidet sich daher erst kurzfristig.