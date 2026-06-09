Vilzing: Kordick sagt endgültig Servus

Im Lager des Regionalligisten DJK Vilzing fallen in diesen Tagen die letzten Entscheidungen rund um den Kader für die neue Spielzeit. Nun steht auch fest, dass sich Tobias Kordick (30) nach seiner Kurzzeitrückkehr im Frühjahr wieder verabschiedet. Der mittlerweile 30-jährige Angreifer hatte im Sommer 2025 eine längere Pause eingelegt, wurde im März 2026 aufgrund der akuten Personalprobleme spontan reaktiviert und kam in der Restrückrunde noch auf zwölf Regionalligaeinsätze.
"Wir sind Tobi nach wie vor sehr dankbar, dass er sich in der schwierigen Phase spontan bereiterklärt hatte, auszuhelfen. Das spricht natürlich für seinen feinen Charakter. Überhaupt ist es total schade, dass für Tobi seine Zeit als Spieler bei uns im Verein nun endgültig zu Ende geht. Er war in all den Jahren immer eine tolle Bereicherung für uns auf allen Ebenen", gibt Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer zu Protokoll und gibt auch einen Einblick über die Hintergründe des ehemaligen Junioren-Bundesligaspielers: "Tobi orientiert sich in vielen Dingen aktuell neu, so dass auch nochmal eine sportliche neue Herausforderung für ihn absolut Sinn macht. Wenn er mal wieder zu uns zurückkehren möchte, stehen ihm immer alle Türen offen, in welche Rolle auch immer."
"Nach insgesamt acht Jahren fällt es mir natürlich nicht leicht, Servus zu sagen. Neben vielen sportlichen Höhepunkten, die ich immer in meinem Herzen tragen werde, sind vor allem auch Freundschaften entstanden, die diese Zeit für mich so besonders machen und sicherlich ein Leben lang halten. Danke an der Stelle an alle Mitspieler, Verantwortlichen und Fans, die mich auf dem Weg bei der DJK begleitet haben", sagt Tobias Kordick, der noch keine fußballerischen Zukunftspläne hat.
Der Offensiv-Allrounder war im Sommer 2014 als ganz junger Spieler an den Huthgarten gewechselt und verbrachte mit zwischenzeitlicher Unterbrechung beim ASV Cham insgesamt acht Jahre bei den Schwarzgelben. In dieser Zeit feierte der Ränkamer große Erfolge mit den Huthgartenkickern – unter anderem natürlich den historischen Regionalligaaufstieg im Jahr 2022 und die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Bayern im Jahr 2024.