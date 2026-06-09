Vilzing: Kordick sagt endgültig Servus

Tobias Kordick (links) ist bei der DJK Vilzing im Frühjahr in die Bresche gesprungen – Foto: Charly Becherer

"Wir sind Tobi nach wie vor sehr dankbar, dass er sich in der schwierigen Phase spontan bereiterklärt hatte, auszuhelfen. Das spricht natürlich für seinen feinen Charakter. Überhaupt ist es total schade, dass für Tobi seine Zeit als Spieler bei uns im Verein nun endgültig zu Ende geht. Er war in all den Jahren immer eine tolle Bereicherung für uns auf allen Ebenen", gibt Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer zu Protokoll und gibt auch einen Einblick über die Hintergründe des ehemaligen Junioren-Bundesligaspielers: "Tobi orientiert sich in vielen Dingen aktuell neu, so dass auch nochmal eine sportliche neue Herausforderung für ihn absolut Sinn macht. Wenn er mal wieder zu uns zurückkehren möchte, stehen ihm immer alle Türen offen, in welche Rolle auch immer."



"Nach insgesamt acht Jahren fällt es mir natürlich nicht leicht, Servus zu sagen. Neben vielen sportlichen Höhepunkten, die ich immer in meinem Herzen tragen werde, sind vor allem auch Freundschaften entstanden, die diese Zeit für mich so besonders machen und sicherlich ein Leben lang halten. Danke an der Stelle an alle Mitspieler, Verantwortlichen und Fans, die mich auf dem Weg bei der DJK begleitet haben", sagt Tobias Kordick, der noch keine fußballerischen Zukunftspläne hat.



