Vilzing kommt: »Zuckerl« für den FC Dingolfing in der 2. Pokalrunde Dienstag - Bayerischer Totopokal: Der FCD duelliert sich mit dem besten Amateurteam Ostbayerns von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Marcel Mülller war in der ersten Runde gegen Hankofen gleich dreimal erfolgreich. Stellt er seinen Torriecher im Pokal erneut unter Beweis? – Foto: Paul Hofer

Pokalschmankerl für den FC Dingolfing am Dienstagabend. Der Landesligist aus der BMW-Stadt bekommt es in der zweiten Runde des Bayerischen Totopokals mit der DJK Vilzing zu tun. Der Sieger der Partie zieht ins Achtelfinale ein.



Die Chamer Vorstädter haben sich mittlerweile hinter dem SSV Jahn Regensburg als die Nummer zwei im ostbayerischen Fußball etabliert. Mit Thorsten Kirschbaum steht ein ehemaliger Profitorhüter als Coach an der Seitenlinie, der Bundesliga-Luft schnupperte und jede Menge Erfahrung aus der 2. Liga vorweisen kann. Der 39-Jährige ist im zweiten Jahr am Huthgarten tätig. In seiner Premierensaison führte er die Vilzinger auf einen starken fünften Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern. Auch die neue Saison lässt sich sehr gut an. Gegen den 1. FC Nürnberg II und den SC Eltersdorf haben die Schwarzgelben aus zwei Spielen schon wieder zwei Siege eingefahren. Keine Frage, die Vilzinger sind auch im Isarwald-Stadion der Favorit. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Sollte nach 90 Minuten noch kein Sieger feststehen, geht`s gemäß den Totopokal-Regularien direkt ins Elfmeterschießen.



Der zweite niederbayerische Vertreter, der TSV Seebach, ist erst eine Woche später dran. Dann steigt am Mittwoch, den 12. August eines der größten Spiele der Seebacher Vereinshistorie, wenn die Profis des SSV Jahn Regensburg zu einem Pflichtspiel in den Deggendorfer Stadtteil kommen.

Morgen, 18:30 Uhr FC Dingolfing Dingolfing DJK Vilzing DJK Vilzing 18:30 live PUSH

Der FC Dingolfing ist in der Landesliga Mitte toll aus den Startlöchern gekommen. Auf einen 5:1-Auftaktsieg gegen den TSV Seebach folgte ein 2:0-Erfolg beim SC Luhe-Wildenau. Am vergangenen Freitag wären die Blau-Weißen schon wieder auf einem gute Weg gewesen und führten gegen den TSV Bad Abbach mit 1:0, als ein Gewitter allen Beteiligten einen Strich durch die Rechnung machte. Die Partie musste abgebrochen werden, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.



Trotz unvorhersehbarer Wetterkapriolen, eines täuscht nicht: Der FCD macht in der Frühphase der Saison einen sehr gefestigten Eindruck. Ein Beleg dafür eben auch der Erfolg in der ersten Runde des Totopokals, als Nachbar und Bayernligist Hankofen mit 4:2 ausgeschaltet wurde. Coach



Der FC Dingolfing ist in der Landesliga Mitte toll aus den Startlöchern gekommen. Auf einen 5:1-Auftaktsieg gegen den TSV Seebach folgte ein 2:0-Erfolg beim SC Luhe-Wildenau. Am vergangenen Freitag wären die Blau-Weißen schon wieder auf einem gute Weg gewesen und führten gegen den TSV Bad Abbach mit 1:0, als ein Gewitter allen Beteiligten einen Strich durch die Rechnung machte. Die Partie musste abgebrochen werden, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.Trotz unvorhersehbarer Wetterkapriolen, eines täuscht nicht: Der FCD macht in der Frühphase der Saison einen sehr gefestigten Eindruck. Ein Beleg dafür eben auch der Erfolg in der ersten Runde des Totopokals, als Nachbar und Bayernligist Hankofen mit 4:2 ausgeschaltet wurde. Coach Thomas Seidl , der selbst zwischen 2015 und 2019 als Co- und zwischenzeitlich Interimstrainer in Diensten der DJK Vilzing stand, kann also mit der Entwicklung zufrieden sein und sagt vor dem Pokalmatch: "Nach dem tollen Heimerfolg gegen Hankofen bekommen wir es mit einem echten Hochkaräter des bayerischen Amateurfußballs zu tun. Die DJK Vilzing ist mittlerweile eine Regionalliga-Spitzenmannschaft, die mit hervorragenden Fußballern gespickt ist. Für uns ist diese Partie ein schönes Zuckerl, das sich die Jungs verdient haben. Wir wollen versuchen, mit Leidenschaft und Disziplin ordentlich dagegenzuhalten und ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen."

Die Vilzinger um Elija Härtl (re.), der zuvor in Hankofen war, haben am Freitagabend in Eltersdorf im zweiten Ligaspiel den zweiten Sieg eingefahren. – Foto: Sportfoto Zink / J.Tenner