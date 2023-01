Vilzing knöpft sich Neumarkt vor Weiden, Donaustauf & Co. legen los: Oberpfälzer Bayernligisten starten rein in ihre Testspielriegen – Die Übersicht

Trotz des Ausprobieren verschiedener taktischer Dinge sowie des Einsetzens von insgesamt 17 Akteuren, konnte sich Vilzings Chefcoach Josef Eibl im zweiten Spiel der laufenden Vorbereitung über einen klaren 6:1 (2:1)-Erfolg gegen Bayernligist ASV Neumarkt freuen. Der Regionalligist zeigte sich am Freitagabend vor allem im zweiten Abschnitt in Torlaune, nachdem er sich den zwischenzeitlichen Ausgleich gefangen hatte. Die DJK-Stürmer Tommy Stowasser und Andreas Jünger waren beide erfolgreich – Jünger gleich doppelt –, außerdem reihten sich der frisch bis 2025 unterschriebene Sebastian Niedermayer und Quirin Stiglbauer für Vilzing in die Torschützenliste ein. Hinzu kam ein Eigentor. Wir halten Euch in den kommenden Wochen stets up to date, was die Vorbereitungsspiele unserer Bezirks- bis Regionalligisten angeht.

Unter winterlichen Bedingungen geht es an diesem Wochenende erstmals wieder draußen zur Sache. Zumindest in höherklassigen Sphären. So vollführen alle sieben Fünftligisten des Bezirks ihren Testspielaufgalopp. Ein Trio bekommt es am Samstag mit Gegnern aus der Regionalliga Bayern zu tun: Ammerthal testet bei der U23 von Greuther Fürth, Gebenbach bei den Würzburger Kickers. Und Michael Riester, der neue Trainer der SpVgg SV Weiden, bittet seine Mannschaft zum Abschluss der ersten Trainingswoche gegen Regionalliga-Neuling SpVgg Hankofen-Hailing aufs Feld. In Bad Kötzting messen sich die Badstädter mit dem SV Donaustauf und wollen dabei eine gute Figur abgeben. Überall gleicht der erste Test natürlich mehr einer Bestandsaufnahme, wie weit und wie fit die Akteure schon sind nach der Winterpause.



Freitag: DJK Vilzing – ASV Neumarkt 6:1 (2:1) / Tore: 1:0 Stowasser (12.), 1:1 Mjaki (28.), 2:1 Braun (37./Eigentor), 3:1 Jünger (55./Foulelfmeter), 4:1 Niedermayer (61.), 5:1 Stiglbauer (68.), 6:1 Jünger (87.)



Am Samstag spielen:



14 Uhr: Würzburger Kickers – DJK Gebenbach (in Randersacker)

1. FC Bad Kötzting – SV Donaustauf

SpVgg Greuther Fürth II – DJK Ammerthal

SSV Jahn Regensburg II – TSV Bogen

SpVgg SV Weiden – SpVgg Hankofen-Hailing

FSV Stadeln – ASV Neumarkt (in Roßtal)

14.30 Uhr: SK Petrin Pilsen – SpVgg Lam



Am Sonntag spielen:



14 Uhr: SV Schalding-Heining – FC Tegernheim

16 Uhr: ASV Cham – SpVgg Deggendorf