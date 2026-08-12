Vilzing klärt Trainerfrage: Wolfgang Beller macht's

Die Katze ist aus dem Sack! Die DJK Vilzing hat ereignisreiche Tage hinter sich. Nach dem Abschied des bisherigen Trainers Thorsten Kirschbaum am vergangenen Samstag in Richtung St. Gallen freut man sich im Lager des Oberpfälzer Regionalligisten, zeitnah einen neuen Chefcoach gefunden zu haben. Wie der Verein am Mittwochvormittag vermeldet, übernimmt Wolfgang Beller (62) ab sofort am Huthgarten. Der 62-jährige A-Lizenzinhaber bringt jahrzehntelange Erfahrung aus höheren Amateurligen und dem Profibereich mit und gilt als ausgewiesener Fußballfachmann.
„Uns freut es sehr, dass wir so kurzfristig mit Wolfgang einen absoluten Top-Trainer mit riesiger Fußballfachkompetenz und unglaublich viel Erfahrung – sowohl im Amateurbereich als auch im Profispielbetrieb – für uns gewinnen konnten. Dass Wolfang beide Welten sehr gut kennt, wird sicher für uns sehr wertvoll sein. Er kennt die Anforderungen an den fast professionellen Fußball in der Regionalliga. Zugleich weiß er aber auch, wie ein Amateurverein wie Vilzing tickt, bei dem dann nicht alles so professionell läuft, wie es vielleicht schon nötig wäre auf dem Niveau“, informiert Vilzins Abteilungsleiter Roland Dachauer in einer entsprechenden Pressemeldung. „Wir haben kurzfristig mit Wolfgang Kontakt aufgenommen und uns getroffen. Wir waren in fast allen Themen total auf einer Wellenlänge, den Menschen Wolfang Beller kennen wir ohnehin seit langem, mit seiner Bodenständigkeit und Offenheit wird er prima zu uns passen. Dass es dann so schnell ging und wir Dienstagmittag im Grunde klar waren, hätte ich mir zwar erhofft, aber tatsächlich nicht so erwartet. Aber das spricht auch für Wolfgang, dass er ohne langes Verhandeln klar signalisiert hat, das möchte ich machen“, schmunzelt Dachauer.
Auch Vilzings neuer Chefoach freut sich auf die Aufgabe. „Nach sehr guten informativen Gesprächen mit Andi Bugl und Roland Dachauer über Strukturen, Vereinsphilosophie und Kader war mir schnell klar, dass ich diese Aufgabe gerne annehmen möchte. Die Entwicklung des Vereins in der Regionalliga Bayern ist bemerkenswert und die DJK Vilzing hat sich nach dem SSV Jahn als Nummer 2 in ganz Ostbayern diesen Stellenwert hart erarbeitet. Das sportliche Gesamtpaket macht es für jeden Trainer sehr interessant. Daher freue ich mich sehr auf das gesamte DJK-Team und hoffe auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit“, blickt Beller sehr zuversichtlich voraus.