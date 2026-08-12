Vilzing klärt Trainerfrage: Wolfgang Beller macht's Der langjährige Bundesliga-Assistenztrainer tritt am Huthgarten die Nachfolge von Thorsten Kirschbaum an von PM / Florian Würthele · Heute, 09:47 Uhr · 0 Leser

Wolfgang Beller hat der DJK Vilzing seine Zusage erteilt. – Foto: Felix Schmautz

Die Katze ist aus dem Sack! Die DJK Vilzing hat ereignisreiche Tage hinter sich. Nach dem Abschied des bisherigen Trainers Thorsten Kirschbaum am vergangenen Samstag in Richtung St. Gallen freut man sich im Lager des Oberpfälzer Regionalligisten, zeitnah einen neuen Chefcoach gefunden zu haben. Wie der Verein am Mittwochvormittag vermeldet, übernimmt Wolfgang Beller (62) ab sofort am Huthgarten. Der 62-jährige A-Lizenzinhaber bringt jahrzehntelange Erfahrung aus höheren Amateurligen und dem Profibereich mit und gilt als ausgewiesener Fußballfachmann.

„Uns freut es sehr, dass wir so kurzfristig mit Wolfgang einen absoluten Top-Trainer mit riesiger Fußballfachkompetenz und unglaublich viel Erfahrung – sowohl im Amateurbereich als auch im Profispielbetrieb – für uns gewinnen konnten. Dass Wolfang beide Welten sehr gut kennt, wird sicher für uns sehr wertvoll sein. Er kennt die Anforderungen an den fast professionellen Fußball in der Regionalliga. Zugleich weiß er aber auch, wie ein Amateurverein wie Vilzing tickt, bei dem dann nicht alles so professionell läuft, wie es vielleicht schon nötig wäre auf dem Niveau“, informiert Vilzins Abteilungsleiter Roland Dachauer in einer entsprechenden Pressemeldung. „Wir haben kurzfristig mit Wolfgang Kontakt aufgenommen und uns getroffen. Wir waren in fast allen Themen total auf einer Wellenlänge, den Menschen Wolfang Beller kennen wir ohnehin seit langem, mit seiner Bodenständigkeit und Offenheit wird er prima zu uns passen. Dass es dann so schnell ging und wir Dienstagmittag im Grunde klar waren, hätte ich mir zwar erhofft, aber tatsächlich nicht so erwartet. Aber das spricht auch für Wolfgang, dass er ohne langes Verhandeln klar signalisiert hat, das möchte ich machen“, schmunzelt Dachauer.



Auch Vilzings neuer Chefoach freut sich auf die Aufgabe. „Nach sehr guten informativen Gesprächen mit Andi Bugl und Roland Dachauer über Strukturen, Vereinsphilosophie und Kader war mir schnell klar, dass ich diese Aufgabe gerne annehmen möchte. Die Entwicklung des Vereins in der Regionalliga Bayern ist bemerkenswert und die DJK Vilzing hat sich nach dem SSV Jahn als Nummer 2 in ganz Ostbayern diesen Stellenwert hart erarbeitet. Das sportliche Gesamtpaket macht es für jeden Trainer sehr interessant. Daher freue ich mich sehr auf das gesamte DJK-Team und hoffe auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit“, blickt Beller sehr zuversichtlich voraus.





Dass Wolfang Beller in Ostbayern verwurzelt ist und aktuell ohne Verein war, passte natürlich zusätzlich prima in die Leitplanken der Verantwortlichen am Huthgarten. „Wolfang hat schon so viel gesehen in der Fußballwelt, aber seiner Heimat ist er immer treu geblieben. Das passt natürlich prima zu uns, weil es immer unsere erste Priorität ist, mit Spielern und Verantwortlichen zu arbeiten, die einen Bezug zu Ostbayern haben“, gibt Dachauer weitere Einblicke in die Gedankenspiele der Schwarzgelben.



Der 62-jährige Beller lebt in der Nähe von Straubing. Nach zahlreichen Stationen im höherklassigen Amateurbereich in Ostbayern war er von 2010 bis 2024 unter anderem beim SSV Jahn, dem FC Augsburg, dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart in unterschiedlichen Rollen im Profibereich aktiv. Zuletzt engagierte es sich beim Landesligisten TSV Seebach, die er zur Vizemeisterschaft führte, ehe er im Frühsommer 2026 dort aber sein Engagement beendete. Beller wurde am Dienstagabend der Vilzinger Mannschaft vorgestellt. Er wird am Donnerstag bereits das Abschlusstraining leiten und am Freitag beim Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg II die Mannschaft coachen. Wie die DJK informiert, unterschreibt der Niederbayer bei den Schwarzgelben einen Vertrag bis zum 30.06.2028.



