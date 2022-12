Vilzing: Keine ruhige Minute Herausforderung Regionalliga: Coach Beppo Eibl will und muss die Idee DJK Vilzing weiterentwickeln

Die sportliche Rückblende: „So wie wir dastehen, mit 29 Punkten und Platz zwölf, sind wir absolut zufrieden“, sagt Beppo Eibl. „Wir sind gut gestartet, hatten zwischendrin einen Durchhänger, haben uns dann aber wieder gefangen“, fasst der DJK-Chefcoach zusammen. Wobei er eines betont: „Wir waren in jedem Spiel über dem Strich“, sprich: vor den Relegations- und Abstiegsplätzen.



Die Vilzinger Herangehensweise: Nicht das Bemühen um Schadensbegrenzung, sondern Lernbereitschaft soll das Denken und Handeln der Spieler auch in den Spielen gegen die Profiteams bestimmen. Eibl nennt das Spiel beim FC Bayern II, als die DJK zuletzt beim 0:5 mannschaftlich deutlich an ihre Grenzen gestoßen war. „Es kann dir bei bester Vorbereitung passieren, dass du merkst, hiergegen kommst du nicht an“, sagt Eibl. „Du hast es in dieser Liga eben auch mit Profimannschaften zu tun, die jeden Tag trainieren.“ Aber solche Spiele helfen eben auch, zu erkennen, „woran du als Spieler und als Mannschaft zu arbeiten hast“, sagt Eibl. In diesem Sinne hätten nach dem 0:5 auch die Gespräche der Spieler stattgefunden. „Wir wissen, dass wir als kleiner Verein uns froh und glücklich schätzen dürfen, in solch einer Liga spielen zu dürfen“, unterstreicht Eibl die Vilzinger Ausgangsbasis. Und fügt an: „ Wir haben nur Spiele, in denen du als Spieler nie auch nur eine Minute locker lassen kannst.“



Eibl: »Wir hatten zwischendrin einen Durchhänger, haben uns dann aber wieder gefangen.«



Die Entwicklung: Taktisch sind die Vilzinger vorwiegend in einem 4-2-3-1-System unterwegs. Daran will Trainer Eibl auch in der Rückrunde festhalten, wobei er schon auch gern das Spiel mit einer Dreierkette als zusätzliche Variante implementieren möchte. „Aber das hängt auch immer von den Spielern ab, die du als Trainer zur Verfügung hast“, sagt Eibl. Ein Schritt dahin könnte schon die angepeilte Rückkehr von Nico Dantscher sein. Der erfahrene Innenverteidiger wird nach überstandenem Achillessehnenriss zum Start ins Fußball-Frühjahr zurückerwartet.