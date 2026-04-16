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Ligavorschau
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Vilzing kann Ligaverbleib eintüten, Tiefenbrunner-Comeback rückt näher
29. Spieltag: Die DJK gastiert bei der SpVgg Bayreuth
von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Seine Leidenszeit dürfte bald vorbei sein: Martin Tiefenbrunner steht nach seinem Kreuzbandriss vorm Comeback. – Foto: Dominik Adlhoch
Nach dem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den VfB Eichstätt geht's für die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern am morgigen Freitagabend mit einem Auswärtsspiel weiter. Die Schwarzgelben aus der Oberpfalz gastieren bei der SpVgg Bayreuth. Nicht nur farblich stehen sich beide Vereine nahe, auch tabellarisch liegen die Oberfranken nur zwei Plätze hinter Vilzing. Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Auswärtssieg in der Wagnerstadt könnten die Schützlinge von Coach Thorsten Kirschbaum den Klassenerhalt praktisch perfektmachen. Denn mit einem Dreier im Hans-Walter-Wild-Stadion würde die DJK die 40-Punkte-Schallmauer knacken, was gemeinhin in einer 18er Liga wie der Regionalliga Bayern mit dem Klassenerhalt gleichgesetzt wird. Anstoß ist um 19 Uhr.
Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing): "Die 40-Punkte-Marke ist ehrlich gesagt bei uns mannschaftsintern kein so großes Thema. Wir haben uns für die restlichen Partien ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Wir wollen alle sechs noch ausstehenden Spiele gewinnen. Demzufolge gehen wir das Ganze morgen auch in Bayreuth an. Die Altstadt macht das, wie ich finde, vor dem Hintergrund der Schlagzeilen und der Unruhe im Umfeld nach der Winterpause richtig gut. Die vergangenen drei Heimspiele haben sie allesamt gewonnen. Das spricht für sich. Das Hinspiel (1:0 für Vilzing, Anm.d.Red.) war eine ganz enge Kiste, ich rechne auch im Rückspiel mit einem hart umkämpften Spiel."
Personalien DJK Vilzing: Bei Martin Tiefenbrunner stehen die Zeichen auf Comeback nach seinem im vergangenen Juli erlittenen Kreuzbandriss. "Er spult das volle Programm im Mannschaftstraining ab, hat keine Beschwerden. Klar sind wir noch vorsichtig, aber er könnte in Kürze im Kader mit dabei sein", verrät Kirschbaum. Die beiden anderen Kreuzband-Patienten Markus Ziereis und Jakob Zitzelsberger müssen sich noch etwas gedulden. Ebenfalls ausfallen werden weiterhin Lukas Schröder, Benedikt Fischer und Daniel Steininger. Keeper Fabian Eutinger ist wieder ins Training eingestiegen, er dürfte wieder im Kader dabei sein.
Die SpVgg Bayreuth braucht noch ein paar Punkte, um auch in der kommenden Saison ganz sicher in der höchsten Amateurklasse vertreten zu sein. Ungeachtet dessen wird es große Veränderungen bei der "Oldschdod" nach dieser Saison geben. Finanzielle Altlasten drücken den Traditionsklub, weshalb das Profitum ein- und wieder auf Amateurstrukturen umgestellt wird. Welche Folgen das für den Kader haben wird, das bleibt noch abzuwarten. Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba hat ihren Posten am gestrigen Mittwoch, den 15. April abgegeben. Lorenz Röthlingshöfer übernimmt ab dem 1. Juni. Ein Zeichen gesetzt hat Cheftrainer Lukas Kling, der seinen Vertrag in unruhigen Zeiten auf der Jakobshöhe um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert hat.