Vilzing kann Ligaverbleib eintüten, Tiefenbrunner-Comeback rückt näher

Seine Leidenszeit dürfte bald vorbei sein: Martin Tiefenbrunner steht nach seinem Kreuzbandriss vorm Comeback. – Foto: Dominik Adlhoch

Nach dem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den VfB Eichstätt geht's für die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern am morgigen Freitagabend mit einem Auswärtsspiel weiter. Die Schwarzgelben aus der Oberpfalz gastieren bei der SpVgg Bayreuth. Nicht nur farblich stehen sich beide Vereine nahe, auch tabellarisch liegen die Oberfranken nur zwei Plätze hinter Vilzing. Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Auswärtssieg in der Wagnerstadt könnten die Schützlinge von Coach Thorsten Kirschbaum den Klassenerhalt praktisch perfektmachen. Denn mit einem Dreier im Hans-Walter-Wild-Stadion würde die DJK die 40-Punkte-Schallmauer knacken, was gemeinhin in einer 18er Liga wie der Regionalliga Bayern mit dem Klassenerhalt gleichgesetzt wird. Anstoß ist um 19 Uhr.