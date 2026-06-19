Vilzing: Jonas Goß bleibt, Luis Bezjak legt Pause ein

Steht der DJK Vilzing in der neuen Saison erstmal nicht mehr zur Verfügung: Luis Bezjak (links). – Foto: Wolfgang Zink

Die letzten Personalien im Lager des Oberpfälzer Regionalligisten DJK Vilzing werden derzeit von den Verantwortlichen am Huthgarten geklärt. Wie es mit bei Jonas Goß und Luis Bezjak , deren beider Verträge zum 30. Juni diesen Jahres enden, weitergeht, steht nun auch fest. Während der eine verlängert, legt der andere eine Pause ein und bricht seine Zelte am Huthgarten erstmal ab.

Jonas Goß hat bereits vor einigen Wochen seine mündliche Zusage erteilt, in diesen Tagen hat er auch einen Vertrag bis Juni 2028 unterschrieben. Der zuverlässige Mittelfeldspieler aus dem westlichen Landkreis Regensburg geht damit in seine dritte Spielzeit bei den Vilzingern. In der abgelaufenen Saison kam der ehemalige Nachwuchsspieler des 1. FC Nürnberg auf 29 Saisoneinsätze. „Mit Jonas' Zusage sind wir im Zentrum richtig gut aufgestellt. Er hat sich in seiner Zeit bei uns zu einem gestandenen Regionalliga-Spieler entwickelt, die 23 Startelfeinsätze sprechen für sich. Auf der anderen Seite ist Jonas auch erst 24 Jahre alt, er kann durchaus noch den ein oder anderen Entwicklungsschritt machen. Umso schöner ist es, dass er diese bei uns sieht“, freut sich Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer über die Zusage des zentralen Mittelfeldspielers.



Nicht mehr zur Verfügung steht dagegen in der anbrechenden neuen Saison Luis Bezjak. Der 23-Jährige wird studientechnisch ins Ausland gehen und bricht deshalb bis auf Weiteres seine Zelte in Vizing ab. „Wir sind seit Monaten im Austausch mit Luis und hätten ein Angebot zur Verlängerung unterbreitet, wir waren aber über seine Pläne immer informiert. Dass Luis wegbricht, ist natürlich schade, aber Beruf und Studium sind immer wichtiger als Amateurfußball. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Wenn er wieder zurück nach Deutschland kommt, stehen wir gern als Ansprechpartner bereit“, informiert Dachauer über diese Personalie.





Mit diesen letzten Entscheidungen umfasst der Kader der DJK Vilzing derzeit 22 Feldspieler, wobei Kapitän Felix Weber noch die ein oder andere Woche wegen seiner Schulterverletzung pausieren muss. Nichtsdestotrotz sehen die Schwarzgelben den kommenden Wochen auf dem meist sehr hektischen Transfermarkt im Juli gelassen entgegen. „Mal sehen, was die nächsten Wochen bis Ende August noch mit sich bringen. Wir sind aber insgesamt gut aufgestellt, deshalb können uns nicht viele Dinge negativ überraschen“, blickt Dachauer mit positiven Gedanken voraus in die oftmals heiße Transferphase.