Für die Vilzinger um Jim-Patrick Müller lief`s nach einem Topstart in den vergangenen Wochen nicht mehr rund. – Foto: Sven Leifer

Vilzing in der Abwärtsspirale: Deshalb läuft`s im Moment nicht rund Der Sportliche Leiter Sepp Beller im Gespräch mit FuPa

Was war das für ein Sommer in Vilzing! Nach dem Aufstieg in die Regionalliga Bayern folgte ein traumhafter Start in die vierte Liga. Es schien so, als hätten die Gelb-Schwarzen keinerlei Anpassungsschwierigkeiten und würden einfach wie in der Bayernliga weitermachen. In einigen Medien wurde schon orakelt, ob die DJK auch in der Regionalliga ganz vorne würde mitmischen können. Schon damals konnten die Verantwortlichen ob des Hypes nur milde lächeln. Mittlerweile hat auch am Huthgarten der Herbst Einzug gehalten, und die Euphorie der Sommermonate ist verflogen. Die DJK Vilzing ist in der Regionalliga-Realität angekommen. Aus den letzten zehn Partien konnte nur noch ein Sieg eingefahren werden. Die Formkurve zeigt nach unten. Warum das aber niemanden beunruhigt bei den Oberpfälzern, darüber haben wir mit dem Sportlichen Leiter Sepp Beller gesprochen.

"Unseren Bombenstart konnten wir schon damals recht gut einordnen. Das waren alles wertvolle Punkte für den Klassenerhalt", sagt Sepp Beller und weiß zudem: "Zu Beginn war das Spielglück auch auf unserer Seite. Nicht falsch verstehen, unsere Siege waren durchaus verdient. Aber in so manchen heiklen Phasen hätte das Pendel auch auf die andere Seite ausschlagen können." Der Traumstart wurde nicht überbewertet, ebenso wird nun die aktuelle Durststrecke nicht zu hoch gehängt.



Die Schlagzahl in der Regionalliga Bayern, die Zusatzschichten im Totopokal wie zum Beispiel die lange Auswärtsfahrt nach Würzburg - Beller war klar, dass das an die Substanz gehen würde. "Die große Belastung ist im Moment einer der Hauptgründe, warum die Ergebnisse nicht passen. Der Kräfteverschleiß macht sich stark bemerkbar. Vor allem, weil der Kader auch nicht so üppig mit Regionalliga-erfahrenen Spielern bestückt ist."

Ungewohnte Belastung: Substanzverlust durch viele Englische Wochen.

Und wenn die Belastung eben sehr hoch ist, machen sich Ermüdungserscheinungen breit - was sich wiederum auf die Konzentration auswirkt, diesen Zusammenhang will Beller auch gar nicht leugnen: "Das erklärt schon auch die vielen individuellen Fehler, die wir uns zuletzt geleistet haben und die uns Punkte gekostet haben. Ich denke da vor allem an die Spiele gegen Pipinsried oder Aschaffenburg. Bei uns hat man schon gemerkt, dass nach 60 oder 70 Minuten deutlich die Kräfte nachgelassen haben. Aber wir müssen in der Regionalliga 90 Minuten marschieren, sonst holen wir nichts." Deshalb ist der Ex-Profi auch froh, dass nun die kräftezehrenden Englischen Wochen passé sind. "Das ermöglicht es unserem Trainer endlich mal wieder, im Training gezielt an Sachen zu arbeiten. Weil wir die Qualität in der Mannschaft haben, bin ich überzeugt, dass wir in den kommenden Wochen auch wieder Siege einfahren werden."





Mittelfeldmotor Franz-Xaver Wendl (li.) dürfte Ende Oktober wieder zur Verfügung stehen. – Foto: Helmut Weiderer