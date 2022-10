Vilzing holt weiteren wichtigen Punkt In einem kampfbetonten Spiel, welches sich überwiegend im Mittelfeld abspielte, holt die DJK ein 1:1 (0:1) gegen Illertissen

Zu Beginn sahen die 550 Zuschauer keine echte Torchance, viel spielte sich im Mittelfeld ab. Als bereits 15 Minuten im Manfred-Zollner-Stadion gespielt waren, warteten die Zuschauer immer noch auf den ersten richtig guten Torabschluss. Illertissen hatte zwar klar mehr Ballbesitz und versuchte die DJK Abwehr ins Laufen zu bringen, doch sobald es nur annährend brenzlig vor dem DJK Tor wurde, ging man dazwischen und diesmal klärte man die Situationen kompromisslos.



In der 17. Minute sahen die Zuschauer den ersten Torabschluss, als Kordick flankte und es vor dem Tor Müller per Hacke probierte, aber der Illertissener Keeper war zur Stelle. In der 22. Minute wurde Niedermayer von Müller in Szene gesetzt, aus etwas spitzem Winkel zog er ab, doch dies brachte wenig Gefahr ein. In der 24. Minute hatte Pöschl die Gästeführung auf dem Fuß, nach einem blitzschnellen Angriff über die Außenbahn kam die Flanke scharf in die Mitte, Pöschl kam an den Ball und setzte ihn aber neben den Pfosten. In der 35. Minute wurde Jünger von Pirner bedient, dieser zögerte aber mit seinem Abschluss zu lange, sodass der FV klären konnte. In der 38. Minute hätte Vilzing den Gästen beinahe die Führung aufgelegt, nachdem Trettenbach den Ball nicht wegbrachte, wollte ihm Putz helfen und kam aus seinem Kasten heraus, der Illertissener Stürmer roch den Braten, ging dazwischen und versuchte Putz mit einem Heber zu überlupfen, doch der Vilzinger Schlussmann machte sich ganz lang und rettete zur Ecke.



In der 45. Minute verhinderte Putz mit einer starken Parade gegen Pöschl den Rückstand, bei der anschließenden Ecke war die DJK nicht ganz auf der Höhe, Pöschl kam zum Kopfball und netzte unbedrängt ein. In den zweiten Durchgang startete die DJK mit viel mehr Elan und so beschäftigte man den FV zunehmend in der eigenen Hälfte. Doch die Abwehr der Gäste brachte man hier noch nicht in Verlegenheit. In der 55. Minute probierte es Pirner aus der Distanz, doch der Abschluss ging weit drüber. Besser machte es in der 61. Minute Lukas Schröder mit einem Traumtor aus 30 Metern. Zunächst hatte Stowasser den Ausgleich am Fuß, doch er scheiterte an Keeper Zok, Illertissen brachte aber den Ball nicht entscheidend weg, so nahm Schröder Maß und versenkte die Kugel unhaltbar im Winkel zum 1:1. Zu jenem Zeitpunkt war der Ausgleich hoch verdient, da die DJK viel mehr investiert und guten Kombinationsfußball zeigte. In der 65. Minute hätte Müller die DJK in Führung bringen können, als er am Elfmeterpunkt zum Abschluss kam, doch der Illertissener Keeper war reaktionsschnell und bugsierte das Leder noch über die Querlatte. Nun meldete sich aber auch Illertissen wieder in der Partie an und zwar mit einem satten Schuss aus der zweiten Reihe, der an den Pfosten klatschte.



In der 74. Minute hätte Stowasser die DJK in Führung bringen konnte, als Stowasser freigespielt wurde und die Kugel an die Unterkante der Latte setzte, von dort sprang der Ball knapp vor die Linie. Die Schlussphase wurde mit verbissenen Zweikämpfen geführt, wo kein Team einen Ball verloren gab. Beiden Seiten war der Kräfteverschleiß nun anzumerken, doch jeder ging noch einmal über seine Grenzen, ehe der Unparteiische die Partie abpfiff und man sich mit einem leistungsgerechten 1:1 Unentschieden trennte.