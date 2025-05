Vilzing holt Daniel Steininger in seine ostbayerische Heimat zurück

"Wir sind mit Daniel schon seit einiger Zeit im Austausch und freuen uns sehr, dass der Wechsel nun schon im Sommer 2025 klappt. Nachdem wir durch die bekannten Abgänge doch einiges an Erfahrung und individueller Qualität gerade in der Offensivabteilung verlieren, passt Daniel geradezu ideal, um in dieser Hinsicht personell zu reagieren", informiert Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer.



Der gebürtige Niederbayer Steininger aus Sonnen (Lkr. Passau) im Bayerischen Wald kann auf eine beeindruckende Karriere blicken mit zahlreichen Einsätzen in der 3. und sogar 2. Liga, in Bayern ist er durch seine Stationen beim SSV Jahn Regensburg, der SpVgg Greuther Fürth und der SpVgg Bayreuth bei Leibe kein Unbekannter. Zudem lief er für den ehemaligen Europapokalsieger 1. FC Magdeburg auf. "Daniel wird nach rund zehn Jahren im Profibereich ab Sommer in Regensburg sein Studium zu Ende bringen und dann den Berufseinstieg anpeilen. Die Konstellation passt also ideal zu uns, so dass wir mit Daniel einen tollen Spieler mit richtig viel Qualität und Erfahrung für uns gewinnen konnten", freut sich Dachauer über die Verstärkung der schwarzgelben Angriffsreihe.



Auch Neutrainer Thorsten Kirschbaum schätzt die Personalie ähnlich ein: "ich bin sehr glücklich darüber, dass Daniel zu uns kommt. Das persönliche Gespräch war sehr gut, wir hatten beide den Eindruck, dass das richtig gut funktionieren kann. Daniel ist ein Spieler, der sehr variabel einsetzbar ist, eine tolle Athletik mitbringt und gut im Pressing ist. Und aufgrund seiner Erfahrung hilft er natürlich auch den jungen Spielern, sie ihrer Entwicklung weiterzubringen."