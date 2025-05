Vilzing hat Handlungsbedarf: Auch Kordick legt Pause ein

Der aus Ränkam stammende Filigrantechniker war im Sommer 2021 vom ASV Cham zurück an den Vilzinger Huthgarten gewechselt, wo er bereits von 2014 bis 2017 spielte. In den letzten Jahren spielte Kordick in der Vilzinger Offensive eine tragende Rolle. In dieser Spielzeit hatte der mittlerweile 29-Jährige aber mit Verletzungen zu kämpfen, die ihn immer wieder aus der Bahn warfen. Daher stand er bislang erst fünfmal in der Startelf.



„Kordl hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Nach einer langen Verletzungspause im Herbst kam er zurück, schleppte aber die nächste Verletzung in die Winterpause, die ihm auch noch in der Vorbereitung auf die Restrückrunde Probleme bereitete“, berichtet Abteilungsleiter Roland Dachauer. „Er möchte sich nun einige Wochen Auszeit für sich und vor allen Dingen für seinen Körper nehmen. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn wir zu gegebener Zeit wieder über eine Rückkehr in den aktiven Spielbetrieb sprechen können, weil er einfach ein prima Typ ist und weil die DJK Vilzing über all die Jahre quasi zu seinem Heimatverein geworden ist“, so Dachauer weiter. Kordicks Spielerpass bleibt auf jeden Fall am Huthgarten. Was die Zukunft bringt, wird man sehen.



„Die aktuelle Situation bei dieser Personalie ist schon ein wenig bezeichnend für die Herausforderungen insgesamt für Spieler, Trainer oder Funktionäre, die auf Amateurbasis in dieser Liga unterwegs sind. Aktive oder Funktionäre, die einem regulären Beruf nachgehen, stoßen mental und körperlich an ihre Grenzen, wenn sie neben dem Beruf vier, fünf Mal pro Woche in Sachen Fußball unterwegs sind und noch dazu aufgrund der Tabellensituation zum Teil über Wochen unter Hochspannung stehen“, zeigt sich Vilzings Abteilungsleiter nachdenklich. „Die Weiterentwicklung der Liga in Sachen Intensität und Qualität ist enorm. Ohne zumindest kleinere Anpassungen im Spiel- und Trainingsbetrieb hätte man trotz vorhandener individueller Qualität ein echtes Problem, konkurrenzfähig zu bleiben“, beurteilt Dachauer die Entwicklung der Regionalliga Bayern.



Tobias Kordick ist der mittlerweile fünfte Spieler aus dem Bestandskader, der für die kommende Saison – zumindest bis auf Weiteres – nicht zur Verfügung steht. Auch Kapitän Paul Grauschopf legt wegen einer Auslandsreise ja eine Pause ein. Durch die entstehenden Lücken ergibt sich für den Oberpfälzer Viertligisten insbesondere im Mittelfeld und in der Offensive personeller Handlungsbedarf.