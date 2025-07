Vilzing: Gedrückte Stimmung vorm Auftakt gegen Unterhaching

Jetzt geht`s los: Die DJK Vilzing startet mit einem attraktiven Heimspiel in die neue Saison der Regionalliga Bayern. Am morgigen Samstag gastiert die SpVgg Unterhaching am Huthgarten. Die "Vorstädter" sind gerade wieder aus der 3. Liga abgestiegen, die sportlich besten Tage der Hachinger liegen schon eine Weile zurück. Trotzdem hat die SpVgg nach wie vor einen klangvollen Namen. Unvergessen: Am 20. Mai 2000 schrieben die Hachinger deutsche Fußballgeschichte, als sie völlig überraschend den designierten Meister Bayer Leverkusen am letzten Spieltag im heimischen Sportpark mit 2:0 besiegten und damit den FC Bayern zum Champion machten. Lange her, die Gegenwart ist 25 Jahre später weit weniger glamourös. Nach dem sang- und klanglosen Abstieg aus der 3. Liga müssen sich die Hachinger mal wieder selbst neu erfinden. Trotzdem wird der SpVgg zugetraut, ganz vorne mitmischen zu können in dieser Regionalliga-Saison. Wie weit sind die Hachinger schon? Das wird spannend zu beobachten sein am Huthgarten. Anstoß im Manfred-Zollner-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.