Vilzing galoppiert los: Testspiel-Duett & Benefizspiel

Der Startschuss ist gefallen am Vilzinger Huthgarten. Der neue DJK-Cheftrainer Thorsten Kirschbaum bat zur ersten Trainingseinheit der Vorbereitung. Beinahe der komplette Kader war am Dienstagabend anwesend. Fünfeinhalb Wochen bleiben nun Zeit, um sich auf die neue Spielzeit in Bayerns Eliteklasse vorzubereiten. Die Fans können sich am kommenden Wochenende erstmals ein Bild der neuformierten Mannschaft und speziell der neuen Spieler machen – und das gleich zweimal.

Ihren Testspiel-Auftakt absolvieren die Vilzinger einen Tag früher als ursprünglich geplant. Bereits am Freitag (19 Uhr) treten Hoch, Sedlaczek und Co. im Nachbar-Landkreis beim ASV Burglengenfeld an. Gleich ein erster richtiger Härtest für die DJK, zählt der Gegner doch zu den arrivierten und ambitionierten Klubs der Landesliga Mitte. Der zweite Testlauf folgt keine 48 Stunden später. Abermals geht der Viertligist auf Reisen.



Am Sonntag geben die Kirschbaum-Mannen ihre Visitenkarte beim FC Wald/Süssenbach, ansässig in der Kreisklasse Süd, ab. Für dieses Benefizspiel auf dem Sportgelände in Wald (Reichenbacherstraße 12) haben die Gastgeber ein unterhaltsames Rahmenprogramm auf die Beine gestellt – unter anderem mit Fußball-Dart, einem Geschwindigkeitsschießen und einer Hüpfburg für Kinder. Die Tore öffnen bereits um 13 Uhr und ab 15.30 Uhr rollt der Ball. Sicher spielt das sportliche Resultat eine untergeordnete Rolle.



Im Lager des FC Wald/Süssenbach fiebert man diesem Highlight der Vereinshistorie entgegen. „Beim Spiel liefern sich die beiden Mannschaften nicht nur einen sportlichen Schlagabtausch, sondern stehen auch gemeinsam für den guten Zweck ein. Mit einem Eintrittspreis von 7 Euro – inklusive Ermäßigungen für bestimmte Gruppen – kann jeder einen Beitrag leisten und gleichzeitig ein tolles Fußballmatch erleben. Ein Besuch in Wald lohnt sich also auf jeden Fall, denn der Erlös des Events kommt einer wohltätigen Organisation zugute. Fußball, Gemeinschaft und Unterstützung für einen guten Zweck – dieses Benefizspiel sollte sich niemand entgehen lassen“, teilen die Verantwortlichen des Heimvereins mit.



Derweil geht es bei der DJK Vilzing zum Vorbereitungsstart vorrangig darum, die neuen Spieler schnellstmöglich zu integrieren. Schließlich hat sich ja doch einiges getan im Kader. Mehrere Leistungsträger der letzten Jahre sagten adieu. Die neuverpflichteten Tormänner Johannes Herrnberger und Fabian Eutinger, dazu Markus Ziereis, Daniel Steininger und Talent Nik Leipold geben dem Regionalligisten neue Farbe. Und natürlich muss sich auch Neu-Coach Thorsten Kirschbaum noch ein genaueres Bild der Mannschaft machen.