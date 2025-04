Vilzing freut sich auf TV-Premiere im Bayerischen Rundfunk

Spätestens nach dem Last-Minute-Sieg in Hankofen kann die DJK Vilzing für ein weiteres Jahr in Bayerns Eliteklasse planen. Zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone bei vier ausstehenden Spieltagen, da kann wirklich nichts mehr anbrennen. Nun wird die tolle Frühjahrsrunde der Chamer Vorstädter sozusagen belohnt: Das letzte Vilzinger Heimspiel dieser Regionalliga-Saison, am Freitag den 9. Mai (Anstoß 18.30 Uhr), wird vom Bayerischen Rundfunk (BR) im Livestream gezeigt. Zu Gast ist Liga-Primus 1. FC Schweinfurt 05, der sich zu diesem Zeitpunkt wohl schon zum Meister gekrönt haben dürfte.

Hintergrund: Die Kooperation des Bayerischen Rundfunks mit dem Bayerischen Fußball-Verband sieht in der laufenden Saison 2024/25 insgesamt 34 Live-Übertragungen aus der Regionalliga Bayern vor. 31 Partien wurden bereits gezeigt, jetzt kommen noch drei weitere hinzu. Die nächsten Live-Übertragungen wurden vom BFV und vom BR gemeinsam festgelegt. Und zum krönenden Abschluss ist eben auch die DJK Vilzing dabei.



Für die Oberpfälzer gibt's im Saison-Schlussspurt die späte Livestream-Premiere. Bis dato wurde noch keine Partie mit Vilzinger Beteiligung vom BR übertragen. Alle Live-Partien werden bei BR24Sport im Web, in der BR24-App sowie in der ARD Mediathek gezeigt. Die Übertragung des Vilzinger Heimspiels gegen die Schnüdel beginnt am 9. Mai ab 18.25 Uhr. Am BR-Mikrofon wird Florian Eckl sitzen.





Die kommenden Live-Übertragungen im Überblick: