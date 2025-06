Vilzing findet Ersatz für Putz: Torwarttalent Eutinger kommt

Bei der DJK Vilzing herrscht nun auch Klarheit auf der Torhüterposition. Das dreiköpfige Torwartteam für die kommende Saison steht beim Oberpfälzer Regionalligisten. Nach der Verpflichtung von Johannes Herrnberger (20), der vom Landesligisten TB 03 Roding an den Huthgarten wechselt, steht nun auch fest, dass die bisherige Nummer 2 Sandro Weber für eine weitere Saison verlängert. Außerdem kommt vom Bayernliga-Absteiger TSV Rain am Lech Fabian Eutinger als weiterer Neuzugang an den Huthgarten. Das 21-jährige Top-Talent, das in der Junioren-Bundesliga aktiv war, hat einen Vertrag bis Juni 2027 unterschrieben.

Bekanntlich hatte Vilzings langjähriger Stammkeeper Max Putz vor wenigen Wochen seine höherklassige Karriere beendet und sich seinem Jugendklub FSV Landau angeschlossen. Daneben verabschiedete sich der dritte Torwart Johannes Posel in die Kreisliga zur SG Michelsdorf/Cham. „Wir sind natürlich froh, dass wir die Reihen wieder schließen konnten im Keeperteam. Sandro ist schon viele Jahre im Verein und uns freut es sehr, dass er auch in der nächsten Saison für uns am Start ist. Mit Fabian Eutinger bekommen wir einen jungen, sehr talentierten Keeper. Mit unserer erfahrenen Hintermannschaft im Verbund sind wir richtig zuversichtlich, dass das prima funktionieren kann. Mit dem Talent und den Anlagen bringt Fabian auf jeden Fall das nötige Rüstzeug mit, die nächsten Entwicklungsschritte bei uns im Verein zu gehen“, so DJK-Abteilungsleiter Roland Dachauer.



Auch Vilzings neuer Chefcoach Thorsten Kirschbaum nimmt die Personalien wohlwollend zur Kenntnis: „Wir sind sehr froh darüber, dass wir Fabian davon überzeugen konnten, dass er unser Trio komplettiert. Wir haben ihn über die letzten Monate mehrfach beobachtet, ich kenne ihn schon aus seiner Zeit in Leipzig. Er hat auch im Herrenbereich bereits unter Beweis gestellt, dass er richtig gute Spiele machen kann. Er bringt in allen wichtigen Teilbereichen des Torwartspiels tolle Anlagen mit: Er ist gut am Fuß, hat eine gute Strafraum-Beherrschung und ist stark auf der Linie und im Eins gegen Eins. Dazu kann er sicher in seiner Entwicklung noch eine Schippe draufpacken. Wir freuen uns, dass wir einen richtig guten Keeper bekommen“, nennt Kirschbaum die Stärken des jungen Torhüters.



Der 21-jährige Eutinger hat seine Nachwuchsausbildung beim FC Augsburg und RB Leipzig genossen, spielte in der U19 und U17 auf Bundesliga-Niveau. Nach und vor einem zwischenzeitlichen Abstecher zur Regionalliga-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, war er zuletzt beim TSV Rain/Lech aktiv. Für die Blumenstädter verbuchte er in der Saison 2022/23 bereits 25 Einsätze in der Regionalliga Bayern und stand auch im Spiel gegen die DJK Vilzing zwischen den Pfosten.