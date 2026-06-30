Vilzing fertigt Wildenau ab – Ammerthal weiter in Ballerlaune

Dürfte wenig zu Meckern haben: Tegernheims neuer Trainer Andreas Lengsfeld sah einen 8:1-Kantersieg seines Teams in Bach. – Foto: Felix Schmautz

Mehrere Kantersiege und viele Tore hatte der Testspiel-Dienstag zu bieten. Regionalligist DJK Vilzing ließ in seinem ersten Vorbereitungsspiel die Muskeln spielen und schoss den SC Luhe-Wildenau bei dessen Turnier mit 7:1 ab. Sechs Mal war Bayernligist DJK Ammerthal in Etzenricht erfolgreich. Gar acht Treffer gelangen Landesligist FC Tegernheim in Bach. Ein Überblick über die überregionalen Testspiele des Abends.



Das bisher Erarbeite erstmals unter Wettkampfbedingungen umzusetzen und „den nächsten Schritt zu gehen“. Dies hatte sich Thorsten Kirschbaum fürs erste Spiel in der laufenden Vorbereitung gewünscht. Und der Trainer der DJK Vilzing dürfte zufrieden mit dem sein, was er zu sehen bekam. Im Rahmen des Höhbauer-Cups in Oberwildenau schoss der Regionalligist den heimischen SC Luhe-Wildenau mit 7:1 ein. Der Landesligist lag bereits zur Pause mit 0:5 hinten und war letztlich chancenlos. Sechs verschiedene Spieler trugen sich für spielfreudige Vilzinger in die Torschützenliste ein. Darunter der Ex-Wildenauer Erol Özbay. Martin Mihaylov traf doppelt. Im Turnierfinale trifft die DJK am kommenden Samstag auf den Sieger des morgigen Duells Kareth-Lappersdorf gegen Bayern Hof.







28 Tore in fünf Spielen: Bayernliga-Aufsteiger DJK Ammerthal präsentiert sich in der Vorbereitung weiterhin in Torlaune. Dies bekam am Dienstagabend der SV Etzenricht zu spüren. Dessen Nachwuchskeeper Ludwig Steinhilber musste sechs Mal hinter sich greifen. Ein Doppelpack von SVE-Stürmer Mirko Griesbeck sorgte in der Schlussphase für ein wenig Ergebniskosmetik. Alles in allem waren Tobias Rösls Ammerthaler aber klar Chef im Ring.







Gar acht Mal erfolgreich war Landesligist FC Tegernheim beim benachbarten VfB Bach. Die neuformierte und blutjunge Truppe des Bezirksligisten sah kein Land, musste in beiden Halbzeiten jeweils vier Gegentore hinnehmen. Benjamin Beese steuerte im zweiten Durchgang einen lupenreinen Hattrick zu diesem Kantersieg bei. Während FCT-Coach Andreas Lengsfeld wenig zu Meckern haben dürfte, wartet auf Bachs Trainerduo Thomas Seitz / Markus Schnabl bis zum Ligastart noch jede Menge Arbeit.







Trotz eines knappen Halbzeitrückstandes konnte der SV Breitenbrunn das Bezirksliga-Duell mit dem mittelfränkischen TSV Meckenhausen am Ende klar für sich entscheiden. Das Ferstl-/Waffler-Ensemble bewies Moral und scheint auf dem richtigen Weg zu sein.













In seinem dritten Testspiel musste Bezirksliga-Newcomer FC Oberhinkofen die erste Niederlage hinnehmen. Aufbauen lässt sich sicherlich auf die zweiten 45 Minuten. Diese gewannen die Mannen von Thomas Sommer nämlich mit 2:0. Durch einen Doppelschlag kurz vor dem Pausenpfiff war Dauer-Bezirksligist ATSV Kelheim zunächst auf 3:0 davongezogen.







Bezirksliga-Absteiger gegen Bezirksliga-Aufsteiger, lautete das Duell in Dalking. Schlussendlich „zog“ die künftig klassenhöhere Mannschaft dieses Spiel knapp. Neuzugang Oliver Leutsch erzielte sein Debüttor im Trikot des FC Ränkam.