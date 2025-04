Vilzing Favorit: » ... , dann kann es nur einen Sieger geben«

Unterschiedlicher könnten die Gemütszustände auf beiden Seiten derzeit kaum sein. Die DJK Vilzing hat einen tollen Lauf, ist nach der Winterpause noch ungeschlagen und eines der heißesten Eisen der Regionalliga Bayern. Bei der SpVgg Hankofen-Hailing herrscht hingegen Katerstimmung. Eigentlich wollten die "Dorfbuam" in den Heimspielen gegen die direkten Konkurrenten Türkgücü München und Viktoria Aschaffenburg kräftig punkten. Die Betonung liegt auf dem Konjunktiv, denn rausgekommen sind: 0 Punkte, 0:5 Tore. Das ist desillusionierend. So wird`s nicht reichen am Ende für den Klassenerhalt. Hankofen braucht die Trendwende - jetzt.Das sagen die Trainer vor dem Ostbayernderby:"Wir haben die Spitzen aus Hankofen aus dem Herbst nicht vergessen. Bislang haben wir das unkommentiert gelassen, weil wir die Antwort auf dem Platz geben werden. Wir werden die SpVgg ganz sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen oder unterschätzen. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Aber wenn wir an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen können, dann kann es nur einen Sieger geben. Und wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen."Personalien DJK Vilzing: Bis auf die weiterhin verletzt pausierenden Tobias Hoch und Martin Tiefenbrunner sind alle Mann an Bord. Auch der zuletzt in Augsburg gesperrte Kapitän Paul Grauschopf ist wieder mit dabei. Tobias Beck (SpVgg Hankofen-Hailing)"Wir werden nicht aufgeben! Warum auch, es ist weiterhin noch alles drin. Die erste Halbzeit gegen Aschaffenburg war ein Sinnbild für unsere derzeitige Lage: Wir waren aktiv, mutig, aber wenn`s vors Tor geht, agieren wir komplett glücklos. Und hinten schenken wir dem Gegner mit der ersten Aktion ein Tor. Wir schaffen es im Moment einfach nicht, uns für den Aufwand zu belohnen. Was Hoffnung macht: Gegen Vilzing haben wir zuletzt in den Derbys gut ausgesehen. Freilich ist die DJK der große Favorit, für mich kommt es wenig überraschend, dass es für die Vilzinger jetzt so gut läuft, gerade wenn man sich auch die Neuzugänge in der Winterpause ansieht."Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Andreas Wagner ist nach seiner gelb-roten Karte gegen Aschaffenburg gesperrt, Brian Wagner muss wegen Oberschenkelproblemen pausieren. Daniel Hofer hat zwar das Training wieder aufgenommen, ist allerdings für Vilzing keine Option.