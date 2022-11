Vilzing erhält Lehrstunde im Grünwalder Regionalliga Bayern: Die DJK Vilzing verliert gegen wie entfesselt aufspielende Bayern mit 0:5 (0:2)

Da war die U 23 des FC Bayern München dann doch eine Nummer zu groß, am Ende musste sich die DJK Vilzing am Freitagabend im Grünwalder Stadion klar mit 0:5 (0:2) geschlagen geben.

Schon von der ersten Minute an war zu erkennen, wohin der Weg beim Trainercomeback von Seitz führen soll. Der Nachwuchs des Rekordmeisters spielte wie entfesselt auf und wirbelte die Kicker vom Huthgarten, die schon zu Beginn kaum aus der eigenen Hälfte herauskamen mächtig durcheinander. So dauerte es nur bis zur 14. Minute ehe Copado zur Führung einnetzen konnte. Sehenswert war hier vor allem, die Vorarbeit von Ranos, der drei Vilzinger Abwehrspieler mächtig alt aussehen ließ und diese von rechts nach links mit seinen schnellen Körpertäuschungen schickte. Am Ende war Copado frei und dieser jagte das Leder unhaltbar ins lange Eck.

Bayern blieb am Gaspedal und so schlug es in der 36. Minute erneut ein, als Aitamer sich bis zur Grundlinie durchtankte, den Ball mustergültig und genau in den Lauf von Kern zurücklegte, der am Elfmeterpunkt heranrauschte und kaum abbremsen musste, so dass er das Leder zielgenau neben den so dass versenkte.

Im zweiten Durchgang änderte sich am Spielgeschehen nichts, die Hausherren spielten weiter nach vorne, die DJK versuchte so gut es geht zu verteidigen, das gelang bis zur 59. Minute, ehe Niedermayer seinen Gegenspieler beim Zweikampf von den Beinen holte. Kapitän Kern trat an und versenkte die Kugel eiskalt zum 3:0. Doch Bayern wollte noch mehr und dann wurden die 600 Zuschauer in der 63. Minute Zeuge eines Traumtores. Aydin legte sich die Kugel 25 Meter vor dem DJK-Tor in zentraler Position zurecht und schlenzte die Kugel über die Mauer, sodass diese schlussendlich unhaltbar für Putz einschlug. Der DJK Keeper streckte sich hier vergeblich, denn diesen Freistoß kann man einfach nicht besser treten und es war ein Treffer zum Staunen und Genießen. In der 72. Minute war es schlussendlich Zvoranek, der in zentraler Position nach einem schnellen Angriff zu viel Platz hatte und so zum 5:0-Endstand versenkte. oder wir gehen später wieder. Diese

Die DJK wehrte sich in der Schlussviertelstunde noch nach Kräften, sodass es die Bayern nicht mehr schafften, das halbe Dutzend voll zu machen. Die DJK kassierte so nach vier Spielen wieder eine Niederlage, allerdings ist dieser FC Bayern München, in dieser Verfassung, kein Gegner, mit dem sich die Kicker vom Huthgarten in dieser Liga ernsthaft messen können. Nun heißt es den Blick nach vorne zu richten, denn am kommenden Samstag kommt die SpVgg Greuther Fürth II an den Huthgarten. Ein Gegner - auf Augenhöhe - und gegen den man die wichtigen Punkte für den Klassenerhalt holen muss.