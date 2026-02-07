Vilzing deutlich – Ettmannsdorf und Kareth 5:4 – Gebenbach geht baden

Jung-Profi Ben Kieffer (rechts) unterlag mit Jahn Regensburg II der U23 von Dynamo Dresden mit 2:3. – Foto: Niklas vom Ende

Das Testspiel-Wochenende ist in vollem Gange. Etliche Oberpfälzer Bezirksligisten feiern ihre Premiere nach der Winterpause. Der Samstag bot gleich mehrere Schützenfeste. Ein vogelwildes 5:4 lieferten der SV Schwandorf-Ettmannsdorf und die SpVgg SV Weiden ab – mit dem besseren Ende für den Landesliga-Zweiten, der nach kurzzeitigem Rückstand zwischenzeitlich auf 5:1 davongezogen war. Dann traf Weiden noch dreimal binnen acht Minuten. Von einem „wilden Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten“ sprach Weidens Coach Michael Riester. Die Testphase sei nun abgeschlossen. „Wir haben in den ersten drei Spielen viele Eindrücke erhalten und jeder hat genug Spielzeit bekommen, sich zu zeigen. Jetzt geht’s für uns Trainer, aber auch für die Spieler darum, die Lehren daraus zu ziehen.“ Einen „Tag der offenen Türe“ erlebten die Zuschauer auch auf Kareths Höhen, wo der TSV Kareth-Lappersdorf ebenfalls mit 5:4 gegen den FC Weiden-Ost gewann, sowie in Hof, wo der SC Luhe-Wildenau dem FC Vorwärts Röslau mit 3:5 unterlag.



Einen gelungenen Testauftakt hat derweil Regionalligist DJK Vilzing absolviert. Die Kirschbaum-Truppe fertigte die DJK Ammerthal mit 6:1 ab. Simon Sedlaczek traf doppelt. Nichts zu bestellen hatte Bayernligist DJK Gebenbach. Den 100-minütigen Testlauf gegen die höherklassige SpVgg Ansbach verlor die Rühl-Elf letztlich klar mit 1:7. „Wir hatten viel Ball- und Spielkontrolle. Gegen aggressiv pressende Gebenbacher haben wir super Lösungen gefunden“, zeigte sich Ansbachs sportlicher Christoph Hasselmeier hörbar zufrieden. Moral bewiesen Fortuna Regensburg und der ASV Burglengenfeld. Sie machten gegen den TSV Seebach bzw. dem ASV Cham jeweils aus einem 0:2 ein 2:2. Alle Spielverläufe der überregionalen Testspiele vom Samstag im Überblick.