Vilzing: Der Kreis schließt sich im "Kloster"

Der letzte Spieltag in der Regionalliga Bayern führt die DJK Vilzing nach Seligenporten, wo die SpVgg Greuther Fürth II als finaler Gegner wartet. Seligenporten und die Schwarzgelben, war da nicht was? Fast auf den Tag genau vor drei Jahren machte die DJK im "Kloster" den Meistertitel in der Bayernliga Nord perfekt und stieg damit in die Regionalliga auf. Sportlich eher weniger brisant ist es dieses Mal. Sowohl die SpVgg Greuther Fürth II als auch die DJK Vilzing haben den Klassenerhalt längst in der Tasche. Anpfiff in der MAR-Arena in Seligenporten ist um 14 Uhr.