Vilzing: Co-Trainer Matthias Graf kündigt Abschied an

Geht bei der DJK Vilzing auf Abschiedstour: Co-Trainer Matthias Graf. – Foto: Simon Tschannerl/Archiv

Im Lager des Oberpfälzer Regionalligisten DJK Vilzing fallen dieser Tage erste Personalentscheidungen in Richtung neuer Spielzeit. Eine Personalie steht nun bereits fest. Co-Trainer Matthias Graf (38) wird zum Ende der Saison nach fünf Jahren in dieser Rolle aufhören. Darüber informierte der in Drachselsried (Landkreis Regen) wohnhafte und in Viechtach als Lehrer tätige Graf den Verein und die Mannschaft zum Start der Wintervorbereitung.

„Die Nachricht ist natürlich sehr schade für den Verein und den Chefcoach. Wir hätten gern mit Hias auch in der neuen Saison in dieser Rolle geplant“, betont Abteilungsleiter Roland Dachauer, der Graf ein Lob ausspricht: „Er und das gesamte Trainerteam machen in dieser Spielzeit einen hervorragenden Job, die Harmonie im Trainerteam und zur Mannschaft ist großartig. Fachlich und menschlich könnte man sich kaum eine bessere Konstellation vorstellen, wie sie aktuell arbeitet. Aber die Gründe von Hias sind natürlich nachvollziehbar und das respektieren wir absolut“, so Dachauer.



Der mittlerweile 38-jährige Bayerwäldler war von 2013 bis 2016 drei Jahre als Spieler am Huthgarten aktiv. In diese Zeit fiel auch der erstmalige Bayernliga-Aufstieg im Jahr 2014. Nach Spielerstationen in Bad Kötzting und Lam kehrte er schließlich im Jahr 2021 als „Co“ des damaligen Cheftrainers Bebbo Eibl nach Vilzing zurück und feierte prompt den Aufstieg in die Regionalliga Bayern. Auch unter dem neuen Chefcoach Thorsten Kirschbaum arbeitet Graf seit Sommer sehr erfolgreich mit umfangreichen Kompetenzen ausgestattet – auch neben dem Trainingsplatz, zum Beispiel in Sachen Standards, taktischen Belangen und Gegneranalyse.



