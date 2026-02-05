Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Vilzing: Co-Trainer Matthias Graf kündigt Abschied an
Der Bayerwäldler hört zum Saisonende nach fünf Jahren als Trainerassistent der DJK auf
Im Lager des Oberpfälzer Regionalligisten DJK Vilzing fallen dieser Tage erste Personalentscheidungen in Richtung neuer Spielzeit. Eine Personalie steht nun bereits fest. Co-Trainer Matthias Graf (38) wird zum Ende der Saison nach fünf Jahren in dieser Rolle aufhören. Darüber informierte der in Drachselsried (Landkreis Regen) wohnhafte und in Viechtach als Lehrer tätige Graf den Verein und die Mannschaft zum Start der Wintervorbereitung.
„Die Nachricht ist natürlich sehr schade für den Verein und den Chefcoach. Wir hätten gern mit Hias auch in der neuen Saison in dieser Rolle geplant“, betont Abteilungsleiter Roland Dachauer, der Graf ein Lob ausspricht: „Er und das gesamte Trainerteam machen in dieser Spielzeit einen hervorragenden Job, die Harmonie im Trainerteam und zur Mannschaft ist großartig. Fachlich und menschlich könnte man sich kaum eine bessere Konstellation vorstellen, wie sie aktuell arbeitet. Aber die Gründe von Hias sind natürlich nachvollziehbar und das respektieren wir absolut“, so Dachauer.
Der mittlerweile 38-jährige Bayerwäldler war von 2013 bis 2016 drei Jahre als Spieler am Huthgarten aktiv. In diese Zeit fiel auch der erstmalige Bayernliga-Aufstieg im Jahr 2014. Nach Spielerstationen in Bad Kötzting und Lam kehrte er schließlich im Jahr 2021 als „Co“ des damaligen Cheftrainers Bebbo Eibl nach Vilzing zurück und feierte prompt den Aufstieg in die Regionalliga Bayern. Auch unter dem neuen Chefcoach Thorsten Kirschbaum arbeitet Graf seit Sommer sehr erfolgreich mit umfangreichen Kompetenzen ausgestattet – auch neben dem Trainingsplatz, zum Beispiel in Sachen Standards, taktischen Belangen und Gegneranalyse.
„Ich denke, nach fünf Jahren ist der passende Zeitpunkt gekommen, um meine Tätigkeiten als Co-Trainer abzugeben und sich neuen Aufgaben zu stellen. Es war eine sehr erfolgreiche und intensive Zeit, in der ich wertvolle Erfahrungen in der höchsten Amateurliga sammeln durfte. Es ist allerdings auch eine große Herausforderung, Familie, Beruf und Regionalliga-Fußball zu vereinbaren. Hierfür bin ich meiner Familie sehr dankbar, die alles mittragen und mich immer unterstützen“, skizziert Matthias Graf seine Beweggründe für den baldigen Abschied. „Diese Entscheidung war nicht einfach, weil wir sportlich und menschlich eine super Truppe beisammen haben und die Zusammenarbeit mit Kirsche, Tobi und Steph perfekt funktioniert. Mein Dank gilt allen Spielern, dem Trainerteam und der sportlichen Leitung – allen voran Roland Dachauer und Sepp Beller, die mich 2021 zurückgeholt haben. Der Verein bietet nicht nur für Spieler, sondern auch für junge Trainer ein perfektes Umfeld, sich gut zu entwickeln“, geht Graf durchaus mit mehr als nur einem weinenden Auge.
Auch Vilzings Chefanweiser Thorsten Kirschbaum bedauert den Abschied seines Assistenten: „Wir finden es natürlich super schade, dass Hias geht, weil sportlich und menschlich alles super gepasst hat. Die Zusammenarbeit war herausragend. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Gründe, auch wenn ich mir total gewünscht hätte, dass wir die Zusammenarbeit fortsetzen. Ich wünsche Hias nur das Beste. Im Fußball sieht man sich ja meistens irgendwie und irgendwo nochmal, das würde mich freuen. Aber noch haben wir ja fast ein halbes Jahr Zusammenarbeit, in dem wir noch viel erreichen wollen“, sagt Kirschbaum.