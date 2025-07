Die DJK Vilzing mit ihrem Sturm-Duo Erol Özbay (links) und Andreas Jünger mühte sich in die zweite Pokalrunde. – Foto: Florian Würthele

Vilzing bangt um zwei Spieler – Etzenricht verpasst Elfmeterschießen Für alle drei Kreispokalsieger ist in der ersten Runde des Verbandspokals Endstation

Nichts wird es mit einem möglichen Traum-Gegner im Pokal: Mit dem FC Thalmassing, dem SV Etzenricht und dem SV Schwarzhofen zogen alle drei Kreispokalsieger aus der Oberpfalz den Kürzeren in der ersten Hauptrunde des BFV-Pokals. Dennoch: Thalmassing und Etzenricht bestachen mit einer starken Defensivleistung. Und Schwarzhofen hatte sein Highlight trotz einer 1:8-Pleite schon ganz früh im Spiel...



Überraschend knappe Kiste am Sauberg! Lange biss sich der haushohe Favorit aus Vilzing an der Defensive des FC Thalmassing, der mit einer Fünfer-Abwehrkette agierte, die Zähne aus. Der Bezirksligist lieferte vor 450 Schaulustigen eine couragierte Darbietung – wenngleich die DJK über die gesamte Spieldauer feldüberlegen war. In einem „Spiel auf ein Tor“ (O-Ton von Vilzings Co-Trainer Matthias Graf) verpassten es die Gäste einzig, den Sack früher zuzumachen. Vilzings Neuzugang Nik Leipold war es, der mit seinem Führungstreffer zum 0:1 (67.) schließlich den Bann brach. Bis in die Nachspielzeit hinein hing der DJK-Sieg am seidenen Faden. Erst Mario Kufner (90.+4) machte mit dem 0:2 alles klar. „Ein verdienter Sieg für unserer Mannschaft in einem Spiel, das über weite Strecken nur auf ein Tor gegangen ist. Der Gegner hatte vielleicht zwei, drei Torschüsse. Wir konnten den Sack lange nicht zumachen, weshalb sich die Partie am Ende zu einer typischen Pokalbegegnung entwickelt hat“, fasste Graf zusammen. Eventuell musste der Regionalligist diesen Pokalsieg teuer bezahlen, denn Martin Tiefenbrunner (Knie) und Thomas Haas (Sprunggelenk) mussten verletzt ausgewechselt werden. „Wir hoffen, das es nichts Schlimmeres ist.“







Wie im Vorjahr setzte es für den SV Schwarzhofen acht Gegentore in der ersten Runde des Verbandspokals. Ein Highlight gab es dennoch im Duell mit dem Regionalligisten aus der Wagner-Stadt. In der 9. Minute brachte Stürmer Christoph Gietl den SVS mit einem schönen Kopfball zunächst sogar mit 1:0 in Führung – und sorgte für Ekstase bei den 210 Fans. Bayreuth antwortete allerdings keine zwei Minuten später mit dem Ausgleichstreffer. „Leider haben wir es nicht geschafft, diese Führung etwas länger aufrechtzuerhalten“, seufzte Schwarzhofens Coach Adi Götz und erklärte: „Wir haben in der ersten Halbzeit den großen Fehler gemacht, dass wir größtenteils zu weit weg vom Gegner waren. Wir haben ihnen zu große Räume gegeben. Da haben wir uns taktisch zu unclever verhalten.“ Bis zur Halbzeitpause zogen die Oberfranken auf 1:5 davon. Am Ende hieß es 1:8. „In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und taktisch Varianz gezeigt. Nun waren wir besser im Spiel. Speziell für unsere jungen Spieler war das eine Riesen-Erfahrung. Daher sind wir zufrieden, wir nehmen das so mit für die nächsten Spiele.“







„Schade“, mit diesem Wörtchen fasste Etzenrichts Spielertrainer Andy Wendl das Geschehen zusammen. Erst in der 89. Minute entschied der favorisierte SV Schwandorf-Ettmannsdorf das Match beim künftigen Liga-Konkurrenten – verdientermaßen – für sich. Zu dem Zeitpunkt roch es schon nach Elfmeterschießen. Doch dann war Jeremy Schmidt nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle. „Von daher tut uns die Niederlage natürlich ein wenig weh. Grundsätzlich können wir aber auf die Leistung aufbauen“, sagte Wendl, der eine defensivstarke und gut organisierte Etzenrichter Mannschaft sah. In der Phase nach dem Seitenwechsel, als Ettmannsdorf das Spiel binnen weniger Minuten drehen konnte, habe man Lehrgeld gezahlt. Der Gastgeber kam schnell auf 2:2 zurück, hintenraus entschied es dann der SVSE für sich. Bei zwei Aluminiumtreffer hatten die Gäste Pech. „Wir haben vieles gut wegverteidigt und uns mehr als gewehrt. Das wirft uns nicht um“, zog Wendl dann doch ein positives Fazit. Sein Gegenüber Christian Most ließ verlauten: „Ein knapper, aber verdienter Sieg für uns, weil wir über die 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft waren. Aufgrund von viel mehr Ballbesitz und mehr Torchancen war der Sieg verdient. Wobei man auch dem SV Etzenricht ein großes Kompliment machen muss: Sie haben es taktisch gut organisiert gespielt, gut gegen den Ball gearbeitet und sich die zwei Tore erarbeitet. Eine gute Leistung von uns.“