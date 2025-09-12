Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum blickt gebannt auf das Heimspiel gegen Illertissen. Mit einem Sieg könnte die DJK den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr
Vilzing: Allen Widerständen zum Trotz
Samstag - 8. Spieltag: Im Heimspiel gegen den FV Illertissen muss die DJK auf zwei weitere Schlüsselspieler verzichten
Die personellen Hiobsbotschaften bei der DJK Vilzing reißen in dieser Saison einfach nicht ab: Nach Markus Ziereis und Martin Tiefenbrunner fällt mit Abwehrchef Jakob Zitzelsberger schon der dritte Eckpfeiler wegen eines Kreuzbandrisses wahrscheinlich für den Rest der Saison aus. (FuPa berichtete!) Bitter! Im Heimspiel am morgigen Samstag gegen den FV Illertissen müssen die Schwarzgelben zu allem Überfluss auch auf den gesperrten Kapitän Felix Weber verzichten, der zuletzt in Nürnberg Gelb-Rot sah. Daher lautet das Motto gegen die Schwaben: Allen Widerständen trotzen und den zweiten Heimsieg der Saison einfahren!
Der FVI hatte Mitte August deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt und sensationell den 1. FC Nürnberg aus dem DFB-Pokal geworfen. Seit dieser Sternstunde der Vereinshistorie zeigt der Trend allerdings deutlich nach unten: Drei Pleiten in Folge in der Liga, dazwischen das Totopokal-Aus gegen die Münchner Löwen. Die Euphorie beim FVI ist verflogen. Ob`s in Vilzing wieder bergauf geht? Anstoß im Manfred-Zollner-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.
Das sagt Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum vor dem Heimspiel: "Dieses Jahr hat es uns mit Verletzungen schon heftig erwischt. Wir werden aber dadurch noch enger zusammenrücken und werden versuchen, die Ausfälle als Mannschaft zu kompensieren. Unser nächster Gegner Illertissen hat im Pokal für Furore gesorgt. Da kommt eine Topmannschaft der Liga zu uns, auch wenn's zuletzt nicht ganz so lief. Wir sind selbsbewusst genug, um zu sagen: Wir wollen einen Heimsieg einfahren!"
Personalien DJK Vilzing: Neben Jakob Zitzelsberger, Markus Ziereis, Martin Tiefenbrunner (alle Kreuzbandriss) und Kapitän Felix Weber (gesperrt) fällt auch Daniel Steininger wegen einer Oberschenkelblessur aus. Der Offensivmann sollte in ca. zwei Wochen aber wieder einsatzfähig sein.
Drei Ligapleiten in Folge, Aus im Totopokal: Auf die Party im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg folgte der Kater für Holger Bachthalers Illertisser. – Foto: Siegfried Rebhan
Das sagt Illertissens Coach Holger Bachthaler vor dem Trip in die Oberpfalz: "Die Niederlage gegen den FC Memmingen hat sehr geschmerzt, weil wir das Spiel über die gesamte Spielzeit dominiert haben und letztendlich durch unsere unerklärlichen individuellen Fehler hergeschenkt haben. Wenn wir nicht schnellstmöglich diese krassen Fehler in der Defensive abstellen, wird es schwer, Spiele zu gewinnen."
Personalien FV Illertissen: Schmerzhaft für die Gäste ist der Ausfall von Abwehrchef und Kapitän Max Zeller. Der wiedergenesene Alexander Kopf steht hingegen zur Verfügung. Neuzugang Peter Reinhardt, den die Illertisser kurz vor Ende der Transferperiode vom VfB Stuttgart II ausgeliehen haben, könnte sein Debüt geben.