Vilzing: Allen Widerständen zum Trotz

Die personellen Hiobsbotschaften bei der DJK Vilzing reißen in dieser Saison einfach nicht ab: Nach Markus Ziereis und Martin Tiefenbrunner fällt mit Abwehrchef Jakob Zitzelsberger schon der dritte Eckpfeiler wegen eines Kreuzbandrisses wahrscheinlich für den Rest der Saison aus. (FuPa berichtete!) Bitter! Im Heimspiel am morgigen Samstag gegen den FV Illertissen müssen die Schwarzgelben zu allem Überfluss auch auf den gesperrten Kapitän Felix Weber verzichten, der zuletzt in Nürnberg Gelb-Rot sah. Daher lautet das Motto gegen die Schwaben: Allen Widerständen trotzen und den zweiten Heimsieg der Saison einfahren!



Der FVI hatte Mitte August deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt und sensationell den 1. FC Nürnberg aus dem DFB-Pokal geworfen. Seit dieser Sternstunde der Vereinshistorie zeigt der Trend allerdings deutlich nach unten: Drei Pleiten in Folge in der Liga, dazwischen das Totopokal-Aus gegen die Münchner Löwen. Die Euphorie beim FVI ist verflogen. Ob`s in Vilzing wieder bergauf geht? Anstoß im Manfred-Zollner-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.