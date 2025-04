Vilzing ab Sommer ohne Kapitän Paul Grauschopf

So losgelöst wie am vergangenen Samstag hatte man die Fans der DJK Vilzing selten erlebt. Und das hatte natürlich seinen Grund. Durch den 3:1-Heimsieg gegen den seit Monaten unbesiegten TSV Buchbach lösten die Oberpfälzer vorzeitig das Ticket für eine weitere, die dann vierte Saison in der Regionalliga Bayern. Die Mannschaft durfte sich über viel Applaus von den Rängen freuen.

Vilzings scheidender Cheftrainer Josef Eibl dürfte bei den verbleibenden Saisonpartien gegen Bamberg, Schweinfurt und Fürth II die personelle Rotationsmaschine anwerfen. Zumindest ein Stück weit. Im letzten Heimspiel der Saison gegen den designierten Meister aus Schweinfurt (9. Mai um 18.30 Uhr) werden auch diejenigen DJK-Spieler im Fokus stehen, die sich am Saisonende verabschieden werden. Dazu zählen Max Putz, Nico Dantscher und Jim-Patrick Müller. Ein weiterer Abgang ist seit Wochenbeginn bekannt – und dürfte der DJK äußerst schmerzen.



Und zwar wird Leitwolf und Teamkapitän Paul Grauschopf ab Sommer nicht mehr zur Verfügung stehen. Den zum Saisonende auslaufenden Vertrag wird der 26-Jährige auslaufen lassen und nicht verlängern. Allerdings nicht deshalb, weil er sich einem anderen Verein anschließt. Vielmehr möchte Grauschopf neue Erfahrungen sammeln, eine Weltreise antreten. Diese beginnt irgendwann im Sommer und wird voraussichtlich bis zum Ende dieses Jahres gehen.



Ob der Wahl-Regensburger, der gebürtig aus dem niederbayerischen Ergoldsbach stammt, anschließend zur DJK Vilzing zurückkehrt oder nicht, das steht noch nicht fest. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland „werde ich mit den Verantwortlichen der DJK Vilzing Kontakt aufnehmen und dann werden wir gemeinsam schauen, wie es für mich fußballerisch weitergeht“, erklärt Grauschopf gegenüber dem Straubinger Tagblatt. Gegenwärtig steckt der angehende Gymnasiallehrer mit der Fächerkombination Englisch und Sport noch mitten im Studium. Dennoch erachtet er es für sich nun als den „richtigen Zeitpunkt“ für die Weltreise, „die ich schon länger vorhatte“.



Am 17. Mai absolviert Paul Grauschopf also sein (vorerst) letztes Spiel für Vilzing. Dann schließt sich ein Kreis für den 26-jährigen Ex-Profi, geht es doch gegen die U23 seinen früheren Jugendvereins SpVgg Greuther Fürth. Im Sommer 2023 war er vom damaligen Bayernligisten SV Donaustauf an den Huthgarten gewechselt. Seither absolvierte Grauschopf 63 Regionalliga-Spiele für Vilzing. Dabei gelangen dem ballsicheren und kopfballstarken Mittelfeldspieler immerhin 20 Tore. Auch 48 Spiele in der 3. Liga für die SpVgg Unterhaching stehen in seiner Vita. Bei der DJK Vilzing hat sich Grauschopf von Tag eins an wohlgefühlt.