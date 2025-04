Vilstallöwen wollen "Stolperstein" für Hebertsfelden werden

Der FCVE hat in den vergangenen Wochen seine "Hausaufgaben" gemacht: Mit vier Siegen aus fünf Spielen gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf konnten sich Langmeier und Co. vorerst im Mittelfeld der Kreisliga Isar-Rott platzieren und können mit einem 8-Punktevorsprung zum ersten Relegationsplatz erstmal befreiter in die restlichen Spiele der Saison gehen, wenn gleich der Klassenerhalt weiterhin noch nicht unter Dach und Fach ist.

Das Restprogramm der Vilstallöwen hat es nämlich in sich: In den kommenden Spielen trifft man mit Hebertsfelden, Falkenberg und Vilsbiburg auf die drei Aufstiegsanwärter und Verfolger von Ligaprimus Geisenhausen. Gegen den Tabellenzweiten Hebertsfelden steht die aktuelle Formstärke des FCVE erstmals gegen eines der Spitzenteams in der Rückrunde auf dem Prüfstand.