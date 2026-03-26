Vilstallöwen wollen Miniserie gegen Gangkofen weiter ausbauen

"Nach dem verdienten und vor allem auch überzeugenden Auftaktsieg gegen Pilsting wollen wir natürlich jetzt weiter dranbleiben. Weiterhin gilt es für uns an der Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vorm Tor zu arbeiten. Wir lassen noch immer zu viele hochkarätige Chancen ungenutzt und in engen Spielen kann das entscheidend sein.", so das Fazit von Löwencoach Andreas Kirschner nach dem 3:1 Heimsieg gegen Pilsting mit Blick auf das kommende Spiel am Samstag in Gangkofen. Zählt man die drei Unentschieden in der Vorrunde zum Dreier gegen Pilsting dazu, könnte man fast schon von einer kleinen Ungeschlagen-Serie bei den Vilstallöwen sprechen.
Der TSV Gangkofen hinkte in der Hinrunde den Erwartungen deutlich hinterher, konnte sich aber mit einem 1:0 Auswärtssieg in Ulbering am vergangenen Wochenende zumindest etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. "Vilsmeier, Huber, Golobic, Koppermüller - die Truppe ist so hochkarätig besetzt, weshalb sie dort hinten überhaupt nichts verloren hat. Wir wollen die Offensivwucht aber gar nicht erst ins Rollen kommen lassen und aus einer geordneten Defensive heraus agieren. Wenn wir erneut mit Leidenschaft und positivem Teamspirit an die Sache herangehen, dann werden wir auch aus Gangkofen was mitnehmen. Wir wollen an den vorderen Tabellennachbarn dranbleiben und dazu braucht es drei Punkte.
In den Startlöchern stehen auch Höfelschweiger und Co.: Der FCVE II konnte all seine Vorbereitungsspiele gewinnen und will nun in der Rückrunde für ordentlich Furore sorgen. Zum Auftakt geht es am Sonntag zur SG Mertsee. Die dritte Mannschaft der Vilstallöwen braucht einen Auswärtssieg bei der SG Mertsee II, wenn man im Meisterschaftsrennen nicht den Anschluss an Spitzenreiter Mittelskirchen verlieren will.