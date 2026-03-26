Vilstallöwen wollen Miniserie gegen Gangkofen weiter ausbauen +++ FCVE am Samstag auswärts beim Tabellenzehnten - Rückrundenauftakt für FCVE II und III in Mertsee +++ von MP/FCVE · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel glückte den Vilstallöwen ein knapper 2:1 Heimerfolg. Gegen Koppermüller und Co. erwartet Löwencoach Kirschner eine "hochkarätig besetzte Truppe". – Foto: Christian Niederwieser

"Nach dem verdienten und vor allem auch überzeugenden Auftaktsieg gegen Pilsting wollen wir natürlich jetzt weiter dranbleiben. Weiterhin gilt es für uns an der Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vorm Tor zu arbeiten. Wir lassen noch immer zu viele hochkarätige Chancen ungenutzt und in engen Spielen kann das entscheidend sein.", so das Fazit von Löwencoach Andreas Kirschner nach dem 3:1 Heimsieg gegen Pilsting mit Blick auf das kommende Spiel am Samstag in Gangkofen. Zählt man die drei Unentschieden in der Vorrunde zum Dreier gegen Pilsting dazu, könnte man fast schon von einer kleinen Ungeschlagen-Serie bei den Vilstallöwen sprechen.

"Es läuft" aktuell beim FCVE II. Alle Testspiele konnten erfolgreich gestartet werden. Nun soll in Mertsee der erste Dreier in 2026 eingefahren werden. – Foto: Thomas Martner

Der TSV Gangkofen hinkte in der Hinrunde den Erwartungen deutlich hinterher, konnte sich aber mit einem 1:0 Auswärtssieg in Ulbering am vergangenen Wochenende zumindest etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. "Vilsmeier, Huber, Golobic, Koppermüller - die Truppe ist so hochkarätig besetzt, weshalb sie dort hinten überhaupt nichts verloren hat. Wir wollen die Offensivwucht aber gar nicht erst ins Rollen kommen lassen und aus einer geordneten Defensive heraus agieren. Wenn wir erneut mit Leidenschaft und positivem Teamspirit an die Sache herangehen, dann werden wir auch aus Gangkofen was mitnehmen. Wir wollen an den vorderen Tabellennachbarn dranbleiben und dazu braucht es drei Punkte.