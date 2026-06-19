Vilstallöwen verstärken Offensive: Leon Jejkal kommt vom TSV Vilslern

Jejkal machte in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Torgefahr und seine zahlreichen Vorlagen auf sich aufmerksam. Beim TSV Vilslern entwickelte sich Jejkal zu einem festen Bestandteil der Offensive und konnte mit starken Scorerwerten regelmäßig seine Qualitäten unter Beweis stellen. Besonders seine Dynamik, seine Eins-gegen-Eins-Stärke und sein Zug zum Tor machten ihn zu einem wichtigen Faktor im Spiel der "Lerner". Die sportliche Leitung des FC Velden-Eberspoint freut sich über die Verpflichtung des Offensivspielers: „Nach dem Abgang von Tim Langmeier mussten wir in der Offensive nachlegen. Mit Leon Jejkal bekommen wir einen super talentierten Flügelstürmer, der in der Vergangenheit mit reichlich Scorerpunkten auf sich aufmerksam machte. Auch menschlich passt Leon zu uns.“

Auch Jejkal selbst blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung. Der FCVE ist eine Top-Adresse mit einer modernen Spielweise und vielen jungen Spielern. Der Konkurrenzkampf wird spannend, aber ich bin top motiviert.“

Leon Jejkal wechselte 2023 zum TSV Vilslern und machte vor allem mit seinen 27 Treffern in 22 Spielen in der Meistersaison des TSV Vilslern auf sich aufmerksam. Jetzt will der Offensiv-Spieler in der Kreisliga sein Können und Beweis stellen. – Foto: Julian Nitzl