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Vilstallöwen verstärken Offensive: Leon Jejkal kommt vom TSV Vilslern
+++ Velden-Eberspoint erweitert Kader mit einem vielversprechenden Talent +++
von MP/FCVE · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Die sportlichen Leiter Andreas Lehner und Martin Breiteneicher gemeinsam mit Neuzugang Leon Jejkal – Foto: MP-FCVE
Der FC Velden-Eberspoint kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren: Mit Leon Jejkal wechselt ein vielversprechender Offensivspieler vom TSV Vilslern zum FCVE. Der talentierte Flügelstürmer soll die entstandene Lücke nach dem Wechsel von Tim Langmeier in der Offensive schließen und den Konkurrenzkampf auf den Außenbahnen weiter beleben.
Jejkal machte in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Torgefahr und seine zahlreichen Vorlagen auf sich aufmerksam. Beim TSV Vilslern entwickelte sich Jejkal zu einem festen Bestandteil der Offensive und konnte mit starken Scorerwerten regelmäßig seine Qualitäten unter Beweis stellen. Besonders seine Dynamik, seine Eins-gegen-Eins-Stärke und sein Zug zum Tor machten ihn zu einem wichtigen Faktor im Spiel der "Lerner".
Die sportliche Leitung des FC Velden-Eberspoint freut sich über die Verpflichtung des Offensivspielers: „Nach dem Abgang von Tim Langmeier mussten wir in der Offensive nachlegen. Mit Leon Jejkal bekommen wir einen super talentierten Flügelstürmer, der in der Vergangenheit mit reichlich Scorerpunkten auf sich aufmerksam machte. Auch menschlich passt Leon zu uns.“
Auch Jejkal selbst blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung. Der FCVE ist eine Top-Adresse mit einer modernen Spielweise und vielen jungen Spielern. Der Konkurrenzkampf wird spannend, aber ich bin top motiviert.“
Leon Jejkal wechselte 2023 zum TSV Vilslern und machte vor allem mit seinen 27 Treffern in 22 Spielen in der Meistersaison des TSV Vilslern auf sich aufmerksam. Jetzt will der Offensiv-Spieler in der Kreisliga sein Können und Beweis stellen. – Foto: Julian Nitzl
Mit dem Wechsel zu seinem neuen Verein geht für Jejkal gleichzeitig auch eine besondere Zeit zu Ende. „Nach meiner Zeit beim TSV Vilslern habe ich für mich den Entschluss gefasst, noch einmal einen Schritt zu gehen und ambitionierter Fußball zu spielen sowie eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen“, erklärt der Offensivspieler. Dabei richtet Jejkal auch dankende Worte an seinen bisherigen Verein: „Beim TSV Vilslern möchte ich mich herzlich bedanken. Ich wurde dort von Anfang an sehr gut aufgenommen und habe mich sportlich wie menschlich sofort wohlgefühlt. Ich habe jederzeit große Unterstützung erfahren – dafür bin ich sehr dankbar. Diese Zeit werde ich in sehr guter Erinnerung behalten.“
Mit dem Wechsel zum FC Velden-Eberspoint möchte Jejkal nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Das sportliche Umfeld, die ambitionierten Ziele des Vereins und die junge Mannschaft gaben letztlich den Ausschlag für den Wechsel. Beim FCVE erhofft man sich, dass der Neuzugang seine Stärken schnell einbringen und der Offensive zusätzliche Impulse verleihen kann.