Im Sommer geht Andreas Kirschner (mittig) in seine dritte Saison als Linientrainer des FC Velden-Eberspoint. Neben der Vertragsverlängerung mit Kirschner können die sportlichen Leiter Andreas Lehner (links) und Peter Sedlmeier (rechts) mit der Verpflichtung von Valentin Wagner einen weiteren Erfolg vermelden. – Foto: Presse-FCVE

Vilstallöwen verlängern mit Kirschner und holen Wagner aus Vilsheim +++FCVE-Coach Andreas Kirschner verlängert um ein weiteres Jahr - Valentin Wagner kommt von Rapid Vilsheim und verstärkt den FC Velden-Eberspoint schon zur Winterpause+++ Verlinkte Inhalte präsentiert von KL Isar-Rott FCVE 2023 Andreas Kirschner Valentin Wagner

Zum Jahresbeginn 2026 machen die Vilstallöwen mit zwei positiven Meldungen die ersten Schlagzeilen: Löwencoach Andreas Kirschner hat seinen Vertrag bei beim FCVE um ein weiteres Jahr verlängert, welcher somit bei seiner ersten Trainerstation im Sommer in sein drittes Jahr beim FCVE gehen wird. Zur Winterpause verstärkt sich der FCVE außerdem noch mit Valentin Wagner von Rapid Vilsheim.

Bereits vor Weihnachten wurde die Meldung schon intern bekanntgegeben: Andreas Kirschner hat vorzeitig seinen Vertrag beim FCVE verlängert. Dabei war die Entscheidung für den jungen Löwentrainer am Ende doch recht einfach: "Der Verein wächst stetig mit den Aufgaben und ist enorm engagiert, den eingeschlagenen Weg fortzuführen, weshalb ich hier sehr dankbar bin, dass mich die sportliche Leitung so tatkräftig unterstützt. Es macht mir nach wie vor großen Spaß mit den Jungs zu arbeiten und daher fiel mir die Entscheidung zur Vertragsverlängerung relativ leicht."





Auch in der Saison 2026/27 steht Andreas Kirschner an der Seitenlinie bei den Vilstallöwen. – Foto: Thomas Martner





In der laufenden Kreisliga-Saison stehen die Vilstallöwen aktuell auf den siebten Rang. Bei Langmeier und Co. blitzte immer wieder das Talent und Spielstärke auf. Für die oberen Tabellenränge fehlte aber zu häufig noch die nötige Erfahrung und Effizienz vorm Tor. Kirschner setzt aber weiterhin auf die positive Entwicklung seiner Löwen und will den Weg mit dem FCVE auch über den Sommer hinaus mitgehen: "Wir können im Vergleich zur vergangenen Saison in allen Statistiken eine positive Entwicklung feststellen. Die Truppe weiß, woran es und vor allem wir selbst scheitern - das müssen und werden mit mehr Konkurrenzkampf künftig noch besser in den Griff bekommen, um einfach Woche für Woche intensiv arbeiten zu können. Ich sehe durchaus weit mehr Potenzial, als wir es bisher abgerufen haben, weshalb ich extrem Lust habe, mit der Truppe weiterzuarbeiten."

Für mehr Konkurrenzkampf soll nun auch der von Rapid Vilsheim kommende Valentin Wagner sorgen. "Mit Valentin bekommen wir einen physisch robusten Defensivspieler, der über Erfahrung und Reife verfügt, die unserem jungen Kader gut tut. Bei seinem Heimatverein war er schon Kapitän, was auch für seine Führungsqualitäten spricht. Menschlich passt er super zu unserem Haufen und wir freuen uns, dass er sich uns anschließt.", so FCVE-Coach Kirschner zum neuesten Transfer.'´





Valentin Wagner wechselt bereits zur Winterpause von Rapid Vilsheim zu den Vilstallöwen. Wagner gilt als klassicher Sechser, könnte aber auch in der Verteidigung eingesetzt werden. – Foto: Thomas Martner