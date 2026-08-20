Vilstallöwen treffen auf Wittibreut - FCVE II gegen Rapid Vilsheim

Nach dem Saisonstart wartet auf den FC Velden-Eberspoint am kommenden Sonntag die nächste anspruchsvolle Aufgabe in der Kreisliga Isar/Rott. Mit dem SV DJK Wittibreut gastiert eine Mannschaft in Velden, die in der vergangenen Saison als Dritter eine starke Runde gespielt hat. Der Saisonauftakt verlief ebenfalls vielversprechend: Wittibreut startete mit zehn Punkten aus den ersten vier Partien und rangiert auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Pfarrkirchen.
Für den FCVE verlief der Start dagegen durchwachsen. Nach den beiden 2:4-Niederlagen gegen Vilsbiburg und Simbach steht für die Mannschaft von Trainer Andreas Kirschner die Aufgabe an, sich Schritt für Schritt in die Saison hineinzuspielen. Die Mannschaft konnte dabei zuletzt vor allem defensiv Fortschritte machen und möchte diese Entwicklung nun auch in der Offensive bestätigen.
Trainer Andreas Kirschner sieht sein Team dabei auf einem guten Weg: „Zuletzt konnten wir unsere Leistungen vor allem defensiv stabilisieren und unsere individuellen Fehler abstellen.“ Nun gelte es, im Spiel nach vorne wieder konsequenter aufzutreten. „Wir wollen offensiv wieder geradliniger und zielstrebiger werden“, so Kirschner. In vielen Situationen sei man noch zu umständlich und lasse die Ruhe und Übersicht vermissen, um den einfachen tiefen Ball zu spielen. Genau daran soll in der Trainingswoche gearbeitet werden.
Mit Wittibreut wartet allerdings ein Gegner, bei dem gerade die Offensive besondere Aufmerksamkeit verdient. „Mit Wittibreut kommt eine Mannschaft, die mit den Jalinous-Brüdern natürlich eine absolute Ausnahme-Offensive für diese Liga mitbringt“, weiß der Velden-Coach um die Qualität des kommenden Gegners. Die individuelle Klasse der Gäste sei „schon enorm hoch“. Gleichzeitig gibt sich Kirschner selbstbewusst: „Jedoch haben wir seit meinem Amtsantritt eine sehr positive Bilanz, die wir am Sonntag in unserem heimischen Wohnzimmer weiter ins Positive ausbauen wollen.“
Bei den beiden anderen Teams des FCVE steht am Sonntag ein Duell mit dem TSV Rapid Vilsheim auf dem Programm. Die FC Velden-Eberspoint II empfängt Rapid Vilsheim (Anpfiff 15:00 Uhr) in Velden. Für FCVE-Coach Alex Schrafstetter geht es gegen seine Heimat weshalb die Motivation natürlich besonders groß ist: "Nach der Niederlage in Altenkirchen wollen wir nun wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Wir hatten letzte Woche spielfrei und konnten unsere Akkus wieder aufladen. Diese Energie wollen wir nutzen und in drei Punkte umwandeln!".
Anschließend, um 17 Uhr, trifft die FC Velden-Eberspoint III auf TSV Rapid Vilsheim II. Mit zwei Siegen ist der FCVE III perfekt in die Saison gestartet und will nun im Heimspiel am Sonntag nachlegen.