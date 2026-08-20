Vilstallöwen treffen auf Wittibreut - FCVE II gegen Rapid Vilsheim +++ FCVE hofft auf Befreiungsschlag gegen "EasyRider" - FCVE II und III empfangen Rapid Vilsheim +++ von MP/FCVE · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

In der Offensive ist beim FCVE bisher noch gehörig Sand im Getriebe. Gegen das individuell stark besetzte Wittibreut soll der Bock umgestroßen werden. – Foto: Thomas Martner

Nach dem Saisonstart wartet auf den FC Velden-Eberspoint am kommenden Sonntag die nächste anspruchsvolle Aufgabe in der Kreisliga Isar/Rott. Mit dem SV DJK Wittibreut gastiert eine Mannschaft in Velden, die in der vergangenen Saison als Dritter eine starke Runde gespielt hat. Der Saisonauftakt verlief ebenfalls vielversprechend: Wittibreut startete mit zehn Punkten aus den ersten vier Partien und rangiert auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Pfarrkirchen.

Für den FCVE verlief der Start dagegen durchwachsen. Nach den beiden 2:4-Niederlagen gegen Vilsbiburg und Simbach steht für die Mannschaft von Trainer Andreas Kirschner die Aufgabe an, sich Schritt für Schritt in die Saison hineinzuspielen. Die Mannschaft konnte dabei zuletzt vor allem defensiv Fortschritte machen und möchte diese Entwicklung nun auch in der Offensive bestätigen. Trainer Andreas Kirschner sieht sein Team dabei auf einem guten Weg: „Zuletzt konnten wir unsere Leistungen vor allem defensiv stabilisieren und unsere individuellen Fehler abstellen.“ Nun gelte es, im Spiel nach vorne wieder konsequenter aufzutreten. „Wir wollen offensiv wieder geradliniger und zielstrebiger werden“, so Kirschner. In vielen Situationen sei man noch zu umständlich und lasse die Ruhe und Übersicht vermissen, um den einfachen tiefen Ball zu spielen. Genau daran soll in der Trainingswoche gearbeitet werden.

Mit Wittibreut wartet allerdings ein Gegner, bei dem gerade die Offensive besondere Aufmerksamkeit verdient. „Mit Wittibreut kommt eine Mannschaft, die mit den Jalinous-Brüdern natürlich eine absolute Ausnahme-Offensive für diese Liga mitbringt“, weiß der Velden-Coach um die Qualität des kommenden Gegners. Die individuelle Klasse der Gäste sei „schon enorm hoch“. Gleichzeitig gibt sich Kirschner selbstbewusst: „Jedoch haben wir seit meinem Amtsantritt eine sehr positive Bilanz, die wir am Sonntag in unserem heimischen Wohnzimmer weiter ins Positive ausbauen wollen.“

Mit zwei Punkten aus vier Spielen ist die "Löwenausbeute" ausbaufähig. Zuletzt konnte man aber die Defensive stabilisieren. In Velden fordert FCVE-Coach Andreas Kirschner eine "geradlinige und zielstrebige" Offensive. – Foto: Thomas Martner