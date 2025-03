Vilstallöwen nach Oberpöring - FCVE II mit Rückrundenauftakt

Etwas glücklich aber am Ende war es im Lager der Vilstallöwen jedem egal: Mit 2:1 konnte man die Auftaktpartie gegen Wittibreut gewinnen, nachdem man zum ersten Mal in dieser Saison ein Spiel nach einem Rückstand drehen konnte. "Das ist in der jetzigen Phase der laufenden Saison fürs Team enorm wichtig zu wissen, dass man mit viel Einsatz ein Spiel noch drehen kann", lässt sich FCVE's sportlicher Leiter Oliver Hampe zitieren.

Die entfachte Euphorie soll nun am Sonntagnachmittag nach Oberpöring mitgenommen und in Zählbares umgemünzt werden. "Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Wittibreut steht uns mit Oberpöring eine knifflige Auswärtsaufgabe bevor. Wir wissen, was uns dort erwartet und ausschlaggebend wird sein, wie wir deren Top-Torjäger und Ausnahme-Stürmer in Schach halten können. Klare Zielsetzung ist jedoch, dass wir unsere maue Auswärtsbilanz aufbessern, weshalb wir nun auch gleich Sonntag den nächsten Dreier einfahren wollen.", so Löwencoach Andreas Kirschner. Tatsächlich hat sich der FCVE in der laufenden Saison bei Auswärtsspielen nicht gerade mit Ruhm bekleckert: Nur das Gastspiel in Johannesbrunn Anfang September konnte bisher gewonnen werden. Personell gesehen haben sich mit Rückkehrer Tobias Holzner und Innenverteidiger Nico Klatte die letzten Spiele nach der langanhaltenden Grippewelle im FCVE-Lager zurückgemeldet, weshalb FCVE-Coach Kirschner voraussichtlich auf alle Spieler zurückgreifen kann.