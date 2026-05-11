Vilstallöwen mit 0:3 Heimpleite gegen Hebertsfelden +++ Ersatzgeschwächte Vilstallöwen müssen trotz engagiertem Auftritt eine Heimniederlage hinnehmen +++ FCVE II und III mit Heimsiegen +++ A-Jugend holt Punkt +++ von MP/FCVE · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser

Mit viel Körpereinsatz stoppte Hebertsfelden die Offensivreihen der Vilstallöwen. Die Gäste holten sich durch den 3:0 Auswärtssieg drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. – Foto: Thomas Martner

Die Vilstallöwen musste sich im Heimspiel der Kreisliga Isar/Rott am Sonntagnachmittag dem SV Hebertsfelden klar mit 0:3 geschlagen geben. Nach einer engagierten ersten Hälfte gingen die Gäste mit ihrer ersten klaren Möglichkeit in Führung, während die Hausherren zuvor selbst mehrfach die Chance zur Führung liegen ließen.

Die Mannschaft von Trainer Andreas Kirschner zeigte dabei vor allem vor der Pause eine starke Leistung und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. „In der ersten Hälfte ließen wir in der Schlussphase große Chancen liegen, wohingegen der Gast mit dem ersten Torschuss zum 0:1 einnetzen konnte“, fasste Kirschner die spielentscheidende Phase zusammen. Jakob Kessler enteilte nach einer frühen Druckphase des FCVE der Löwenabwehr und schob zum 0:1 ein (8.Min). Nach dem Seitenwechsel fehlte dem FCVE zunehmend die Durchschlagskraft. Besonders die angespannte Personalsituation machte sich bemerkbar. „Aufgrund vieler Ausfälle mussten wir auf Spieler der Zweiten zurückgreifen, die teilweise 90 Minuten im Vorspiel absolvieren mussten“, erklärte der Coach nach der Partie. Gegen einen spielstarken und hochmotivierten Gegner fehlten dadurch am Ende die entscheidenden Prozentpunkte. Durch einen abgefälschten Schuss köpfte Mischa Weißbrodt zum 0:2 ein (54. Min). Marian Serban setzte nach einem Konter den Schlusspunkt zum 0:3 (84. Min).

Nach 54. Minuten stand Mischa Weißbrodt goldrichtig und lenkte einen Schuss unhaltbar zum 0:2 ein. – Foto: Thomas Martner

Trotzdem stemmte sich Velden-Eberspoint bis zum Schlusspfiff gegen die Niederlage und bewies auch in Unterzahl große Moral. „Großes Lob aber an die Truppe, weil wir selbst in Unterzahl nie aufhörten, daran zu glauben und bis zum Schluss druckvoll Ball und Gegner laufen ließen“, so Kirschner. Unter dem Strich stand für den FCVE eine bittere Heimniederlage, bei der Einsatz, Wille und Leidenschaft allerdings über die gesamte Spielzeit stimmten. „Nach 90 Minuten ein unglücklicher aber verdienter Sieg des Gasts“, lautete daher das ehrliche Fazit des Löwencoaches.

Zwei Heimsiege feierten hingegen die beiden anderen Teams der Vilstallöwen: Der FCVE II gewann sein Spiel gegen Gerzen/Aham mit 2:0 durch ein Eigentor und einen Treffer von Johannes Galler kurz vor Schluss. Spannend bleibt es im Meisterschaftsrennen bei der Reserve: Die Just-Elf holte einen souveränen 8:1 Kantersieg gegen Gerzen/Aham II. Nun hofft man am letzten Spieltag auf einen Ausrutscher von Spitzenreiter Mitterskirchen II. Gestern, 14:00 Uhr FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 III SG Gerzen / Aham SG Gerzen / Aham II 8 1 Abpfiff

Maxi Bachmeyer-Ammer hatte die Junglöwen des FCVE in der 87. Minute zum 2:1 in Führung geschossen. Kurz vor Schluss trafen die Gäste aber noch zum verdienten Ausgleich. – Foto: Thomas Martner