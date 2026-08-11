Vilstallöwen holen ersten Punkt der Saison in Dornach

Der FC Velden-Eberspoint hat im Auswärtsspiel beim Gastgeber aus Dornbach den ersten Punkt der Saison eingefahren. Nach 90 umkämpften und zerfahrenen Minuten stand am Ende ein 0:0 auf der Anzeigetafel. Dabei war die Partie über weite Strecken ausgeglichen, unterm Strich hatten die Gastgeber aus Dornbach jedoch die besseren Möglichkeiten.
Beide Mannschaften fanden nur schwer in einen geordneten Spielfluss. Dornbach versuchte, das Mittelfeld schnell zu überbrücken und kam mit einfachem, effizientem Fußball immer wieder in Richtung FCVE-Tor. Die Gäste hatten dagegen vor allem gegen den Ball Probleme, in die Zweikämpfe zu kommen. So entwickelte sich eine Partie, in der viel gelaufen wurde, ohne dass eine Mannschaft das Geschehen dauerhaft an sich reißen konnte. Auch mit Ball blieb beim FC Velden Eberspoint vieles Stückwerk. Ungenaue Aktionen und fehlende Präzision im letzten Drittel verhinderten, dass sich die Gäste klare Torchancen erspielen konnten. Dornbach kam im Verlauf der Begegnung immer wieder zu den besseren Möglichkeiten, scheiterte jedoch entweder an der eigenen Chancenverwertung oder an FCVE-Keeper Kilian Rupprecht.
Trainer Andreas Kirschner fand nach der Partie entsprechend klare Worte: „Ein glücklicher Punktgewinn nach 90 zerfahrenen Minuten – vor allem gegen den Ball ließen wir heute vieles vermissen.“
Seine Mannschaft habe zu behäbig agiert und sei über die gesamte Spielzeit kaum in die Zweikämpfe gekommen. „Wir waren immer nur am Nachlaufen“, so Kirschner. Auch im eigenen Ballbesitz sah der Trainer deutliche Verbesserungsmöglichkeiten: „Wir agierten auch mit Ball sehr unsauber und auch im letzten Drittel fehlte die letzte Präzision.“
„Umso mehr freut es mich für unsere neue Nummer 1, dass er mit seiner überragenden Parade Mitte Hälfte zwei den Punkt und das gleichzeitige 0:0 festhielt“, betonte Kirschner. Mit dem torlosen Remis konnte der FC Velden Eberspoint somit seine Negativserie zum Saisonstart stoppen und den ersten Zähler verbuchen. Vieles war an diesem Nachmittag noch nicht so, wie es sich Trainer und Mannschaft vorstellen. Die Gelegenheit, ein anderes Gesicht zu zeigen, bietet sich bereits im nächsten Heimspiel gegen Dietfurt. Kirschner blickt jedenfalls nach vorne: „Wir werden zuhause gegen Dietfurt wieder ein anderes Gesicht zeigen.“
Die zweite Mannschaft des FC Velden-Eberspoint verlor in einem umkämpften Spiel gegen Altenkirchen 0:2, zeigte aber eine engagierte Leistung. Besonders erfreulich war das Debüt von Jugendspieler Robin Ostner, der erstmals bei den Herren zum Einsatz kam. Die dritte Mannschaft gewann dank zweier Elfmeter von Philip Lainer mit 2:1. Mit A-Jugendspieler Sebastian Schellner feierte dabei ein weiterer Nachwuchsspieler sein Debüt im Herrenbereich. Der FCVE III springt durch diesen Sieg vorübergehend auf den ersten Platz der Reserveliga.