Vilstallöwen holen ersten Punkt der Saison in Dornach +++ Ein 0:0 Unentschieden reicht dem FCVE zum Punktgewinn - FCVE II verliert 0:2 in Altenkirchen - Dritte Mannschaft übernimmt Tabellenführung +++ von MP/FCVE · Heute, 08:50 Uhr · 0 Leser

Beim Gastspiel bei der SG Dornach / Roßbach blieb vieles nur Stückwerk. Am Ende reichte es für einen glücklichen Punktgewinn. – Foto: Thomas Martner

Der FC Velden-Eberspoint hat im Auswärtsspiel beim Gastgeber aus Dornbach den ersten Punkt der Saison eingefahren. Nach 90 umkämpften und zerfahrenen Minuten stand am Ende ein 0:0 auf der Anzeigetafel. Dabei war die Partie über weite Strecken ausgeglichen, unterm Strich hatten die Gastgeber aus Dornbach jedoch die besseren Möglichkeiten.

Beide Mannschaften fanden nur schwer in einen geordneten Spielfluss. Dornbach versuchte, das Mittelfeld schnell zu überbrücken und kam mit einfachem, effizientem Fußball immer wieder in Richtung FCVE-Tor. Die Gäste hatten dagegen vor allem gegen den Ball Probleme, in die Zweikämpfe zu kommen. So entwickelte sich eine Partie, in der viel gelaufen wurde, ohne dass eine Mannschaft das Geschehen dauerhaft an sich reißen konnte. Auch mit Ball blieb beim FC Velden Eberspoint vieles Stückwerk. Ungenaue Aktionen und fehlende Präzision im letzten Drittel verhinderten, dass sich die Gäste klare Torchancen erspielen konnten. Dornbach kam im Verlauf der Begegnung immer wieder zu den besseren Möglichkeiten, scheiterte jedoch entweder an der eigenen Chancenverwertung oder an FCVE-Keeper Kilian Rupprecht. Trainer Andreas Kirschner fand nach der Partie entsprechend klare Worte: „Ein glücklicher Punktgewinn nach 90 zerfahrenen Minuten – vor allem gegen den Ball ließen wir heute vieles vermissen.“

Kilian Rupprecht sicherte mit einer starken Leistung den Punktgewinn der Vilstallöwen. – Foto: Thomas Martner