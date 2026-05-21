Vilstallöwen holen bestes Saisonergebnis seit Vereinsgründung +++ Kirschner-Elf springt am letzten Spieltag auf Platz vier +++ FCVE II holt mit 4:1 Sieg den fünften Platz +++ FCVE III verpasst Meisterschaft knapp +++ von MP/FCVE · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Beste Laune ist angesagt bei den Vilstallöwen: Alle drei Herrenteams holen die bisher beste Tabellenplatzierung seit der Vereinsgründung vor drei Jahren. – Foto: Thomas Martner

Die drei Herrenmannschaften des FC Velden-Eberspoint haben gemeinsam das bislang erfolgreichste Saisonergebnis der noch jungen Vereinsgeschichte eingefahren: Mit starken Leistungen über die gesamte Spielzeit hinweg setzten die Vilstallöwen in allen Teams ein deutliches Ausrufezeichen und belohnten sich am Ende mit hervorragenden Platzierungen. Mit einem 2:0 Auswärtserfolg in Geratskirchen springen Hampe und Co. am Ende noch auf den vierten Tabellenplatz.

Trainer Andreas Kirschner zog nach der Saison ein ausführliches Fazit: „Eine intensive und lange Saison geht zu Ende. Wir starteten mit großer Euphorie in die Saison und mussten in der Hinrunde schon feststellen, dass wir einen relativ kleinen Kader haben, bei dem wir mit zu vielen verletzungsgeplagten oder teilweise noch angeschlagenen Spielern fix geplant hatten.“ Besonders schwer wogen dabei mehrere langfristige Ausfälle: „So mussten wir dann auch mit dem Kreuzbandriss von David Föckersperger und der erneut langwierigen Verletzung von Andi Frank und Robert Nitzl drei fixe Säulen ersetzen.“

Auch in der Rückrunde blieb das Verletzungspech den Vilstallöwen treu. „In der kompletten Rückrunde fiel dann mit Flo Hagenberger auch noch der treffsicherste Stürmer aus, weshalb wir dann in der Rückbetrachtung umso stolzer auf die Entwicklung unserer jungen Mannschaft sein können. Über eine ganze Saison hatten wir schwere Ausfälle zu verkraften und die wenigen Kaderspieler mussten jede Woche ohne große Belastungssteuerung ans Maximum gehen“, so Kirschner.

Eine klare Entwicklung sieht FCVE-Coach Andreas Kirschner bei seinem Team und im Verein. In der Sommerpause soll weiter am Kader des FCVE gefeilt werden, um in der kommenden Saison auch in Sachen Kaderbreite über lange Distanz konkurrenzfähig zu sein. – Foto: Thomas Martner

Umso bemerkenswerter sei laut dem Coach die Entwicklung der Mannschaft gewesen: „In allen Bereichen lässt sich statistisch eine Steigerung in Zahlen belegen – sowohl defensiv als auch offensiv konnten wir uns im Vergleich zur Vorsaison steigern. So ist es umso erfreulicher und bemerkenswerter, dass wir am Ende mit unserer jungen, unerfahrenen Truppe dann sogar als Nummer 1 im Vilstal auf Platz 4 über die Ziellinie gehen.“ Neben der sportlichen Entwicklung hob Kirschner vor allem die mentale Reife seiner Mannschaft hervor: „Viel höher als die sportliche Weiterentwicklung will ich die charakterliche, mentale Weiterentwicklung herausstellen – viele Spieler, die in der Vorsaison noch aus der zweiten Reihe heraus agierten, entwickelten sich im Verlauf der Saison zu absoluten Leistungsträgern. Das hat der Mannschaft dann auch gezeigt, was an Potenzial wirklich in der Truppe steckt.“

Der Spielmacher des FCVE II Denis Rexhepi (links) verabschiedete sich mit einem Hattrick im letzten Spiel am Sonntagnachmittag beim 4:1 Sieg gegen Geisenhausen II. Rexhepi wechselt im Sommer als Spielertrainer nach Steinkirchen. – Foto: Christian Niederwieser

Am vergangenen Sonntagnachmittag krallte sich der FCVE II durch einen 4:1 Heimerfolg den fünften Tabellenplatz in der A-Klasse Gangkofen. Knapp an der Meisterschaft vorbeigeschrammt ist die Reserve der Vilstallöwen: Im letzten Spiel holte man nur ein 1:1 Unentschieden gegen den TVG III und belegt am Ende den zweiten Tabellenplatz hinter Mitterskirchen II. Im Anschluss an das letzte Saisonspiel kamen Mannschaften, Verantwortliche, Helfer, Fans und Unterstützer zur gemeinsamen Saisonabschlussfeier zusammen. Neben der Verabschiedung von Denis Rexhepi und dem Trainer der zweiten Mannschaft Pascal Morloher bedankte sich die Vereinsführung ausdrücklich bei allen ehrenamtlichen Helfern, Zuschauern und Fans, die die Vilstallöwen während der gesamten Saison tatkräftig unterstützt haben. Der starke Zusammenhalt innerhalb des Vereins war auch in dieser Spielzeit wieder ein wichtiger Baustein für den sportlichen Erfolg. Auch im Jugendbereich gibt es erfreuliche Entwicklungen. Die A-Jugend befindet sich weiterhin klar im Aufwärtstrend und konnte zuletzt mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg im Derby gegen Vilsbiburg auf sich aufmerksam machen. Bis zum Saisonende möchte das Team seine Tabellenposition weiter verbessern und die positive Entwicklung fortsetzen. "Was die Mannschaft seit dem Frühjahr spielt ist einfach bemerkenswert. Die Mannschaft ist zusammengewachsen und zeigt immer mehr sein Potenzial. Auch gegen den TSV Vilsbiburg war der Sieg verdient. Bis zum Saisonende wollen wir das jetzt so weiter durchziehen und möglichst viele Punkte sammeln", erklärt das Trainterteam Gruber-Schellner.

Mit einem 3:0 Derbysieg gegen den TSV Vilsbiburg setzt die A-Jugend des FCVE den Aufwärtstrend weiter fort. – Foto: Ella Moosner, Thomas Martner